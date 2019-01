¿Qué pierden las jaliscienses?

Al momento de escribir esta colaboración se desconoce el resultado de la votación que eventualmente llevará al Congreso del Estado a legitimar los cambios normativos conducentes a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres como el organismo público descentralizado.



Con independencia del desenlace de esta “crónica de una muerte anunciada”, y sin desestimar los diversos y significativos posicionamientos en contra de la polémica desaparición, desde la más reciente por conducto del cardenal Francisco Robles Ortega, quien aun desconociendo las razones particulares “se pronunció a favor de que éste se mantengan independiente y no al interior de una secretaría, la de Igualdad Sustantiva, como es el plan de la actual administración” (MILENIO JALISCO, 28 de enero); hasta la opinión de la ex presidenta del organismo, Lucy Pérez Camarena, para quien es un error toda vez que su creación, ocurrida en 2002, “es el resultado de una lucha del movimiento de mujeres, (y) su creación fue algo muy importante, ya que le ha aportado (…) avances importantes en una cultura de equidad de participación en diversos ámbitos: gracias al Instituto se ha impulsado nuevas leyes en favor de las mujeres en igualdad de oportunidades” (MILENIO JALISCO, 25 de enero); me parece que vale la pena situar las pretensiones del nuevo gobierno en su justa medida, las cuales por lo expresado por la diputada Mirza Flores Gómez, apuntan más bien al cómo que al qué; esto es, a los medios más que los fines que se plantearon con su creación del referido Instituto, toda vez que no cumplió con el objetivo para el que fue creado: “no ha funcionado, sólo quedó en papel. No tiene recursos ni capacidad, ni personal calificado ni suficiente; no tiene vínculos directos con la Secretaría de Seguridad y Fiscalía, no tiene incidencia sobre el Centro de Justicia para Mujeres” (MILENIO JALISCO, 22 de enero).



En esta perspectiva, ciertamente las autoridades estatales tienen el desafío de emprender un esfuerzo particular de argumentación y persuasión social sobre las reformas planteadas y la manera en que serán sostenidos los objetivos y funciones sustantivas que configuran la agenda a favor de las jaliscienses y, por lo demás, el público interesado cuenta para ello con otros recursos de información muy valiosos como, por ejemplo, la evaluación específica de desempeño realizada durante 2018, al programa de apoyo económico para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o parricidio, un tema socialmente muy sensible de la agenda a favor de las mujeres y que se puede consultar en la siguiente liga: seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evaluacion/listado-evaluaciones.







Académico de El Colegio de Jalisco