Venezuela o tengamos tantita madre

A veces me dan envidia quienes se explican la realidad con memes intelectuales: Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela; por qué no protestas contra X, Y o Z; la culpa es de la derecha golpista; si el sueño bolivariano no avanza es por las fuerzas capitalistas que impiden el éxito de un gobierno de izquierda, y similares y conexos. No importa que Estados Unidos sea prácticamente autosuficiente en energía, ni que Maduro haya hipotecado dos y tres veces el valor del petróleo y otras materias primas de su país a los chinos y rusos, ni que haya gobiernos de izquierda prósperos y democráticos sin que nadie se despeine por ello —ni que, por cierto, Venezuela tenga todo menos un gobierno de izquierda—, ni que el capitalismo por definición prefiera la producción y no la aniquilación de la riqueza, aunque sea para tener algo que explotar.



De entrada, abandonemos la pretensión de que Venezuela es una democracia. Quizá, si descontamos los mecanismos de extorsión electoral como el mal llamado carnet de la patria, y la censura feroz a los medios a garrote o a expropiación limpia, podemos alegar que Maduro efectivamente llegó al poder por la vía de las urnas. Pero desde 2017, cuando la farsa para instalar a la Asamblea Constituyente exclusivamente desde una lista de incondicionales chavistas, resultando en un cuerpo legal con autoridad para destituir a cualquier funcionario considerado “desleal”, dándole poderes prácticamente ilimitados al ejecutivo y con la facultad de disolver sin mayor trámite cualquier legislatura opositora —cosa que sucedió casi de inmediato, usurpándose las funciones de diputados, esos, sí, democráticamente electos—, no queda duda de que a lo que sea que encabeza Maduro no puede llamársele democracia.



Lo dijo Diosdado Cabello, el ex jefe militar convertido en capo del narco y, por supuesto, preeminente constituyente: “No hay ni una sola posibilidad de que la oposición gobierne este país”. Y cómo va a ser, si la misma compañía de software que procesó la elección dijo que, ante el boicot ciudadano, las cifras de participación habían sido manipuladas por al menos un millón de votos. En ese marco fue que opositores como Antonio Ledezma y Leopoldo López, mentor de Juan Guaidó, fueron sacados de sus casas y encarcelados por “sus llamados a la sedición”.



Aun si fuéramos lo suficientemente desalmados como para minimizar en aras de filias ideológicas el éxodo de venezolanos muertos de hambre y en precaria salud, la escasez de insumos básicos, la censura y la represión brutales y sistemáticas, las elecciones amañadas, la infraestructura nacional deshecha, la corrupción rampante y la violencia endémica, basta la ausencia de legitimidad del gobierno a partir de 2017 para que el recién electo presidente de la Asamblea Nacional tenga todo el derecho de llamar para sí el poder ejecutivo con el fin de efectuar a la brevedad elecciones legítimas. Y nada de eso tiene que ver con Trump y con la históricamente depredadora política exterior gringa, ni con derechas o izquierdas ni, mucho menos, con una muy convenenciera doctrina Estrada.

