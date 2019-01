El maestro Pacheco Pulido

Después de la ratificación de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del triunfo de Martha Erika Alonso, Puebla comenzaba a entrar en un periodo de conciliación política; sin embargo, la tragedia del 24 de diciembre de 2018, donde la gobernadora constitucional perdiera la vida junto a su esposo y tres tripulantes más en un helicóptero, se vino nuevamente un proceso de incertidumbre.



Muchos desconocían el método para elegir al gobernador interino ante la falta absoluta de la gobernadora, el proceso de un mes prácticamente generó incertidumbre a la clase política poblana. No existe un procedimiento de convocatoria y es el Congreso el que debía elegir al gobernador interino para que asuma la titularidad del poder ejecutivo del estado y convoque a elecciones nuevamente.



La confianza de 40 de los 41 diputados recayó sobre el experimentado político Guillermo Pacheco Pulido, ex alcalde de la ciudad de Puebla, ex diputado local y federal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla hasta su retiro en 2008.



Los diputados locales eligieron un perfil que contribuyera a la conciliación y no propiciara que el ambiente político en Puebla se siguiera polarizando entre distintos grupos políticos.



Diversos retos tiene por delante don Guillermo Pacheco, por un lado garantizar la gobernabilidad y estabilidad política del estado, algo que el mismo presidente López Obrador reconoció que podría lograr. Abatir los niveles de inseguridad que vivimos en la entidad, por los diferentes grupos del crimen organizado y sus nexos con el huachicol.



Pero el principal y por el cual fue elegido hasta por cinco meses, es convocar a nuevas elecciones, las que probablemente se realicen el 2 de junio, en concurrencia con procesos electorales de otros estados.



El maestro Guillermo Pacheco Pulido es reconocido por su capacidad política que además de conciliadora refleja un amplio conocimiento de los sectores y actores políticos diversos en nuestro estado.



La efectividad de su operatividad política es innegable, no sólo goza de un amplio reconocimiento social y político, sino que conoce el actuar de los diferentes grupos políticos de Puebla en las últimas décadas. En diferentes etapas de la vida política de nuestra entidad, Pacheco Pulido ha sido partícipe de importantes acontecimientos, como la alternancia en el poder ejecutivo presidencial y estatal entre el PRI y el PAN, lo que le permitió observar desde dentro y desde afuera el devenir de la historia política moderna de Puebla.



Es de los pocos políticos a nivel nacional y local que son referente en la opinión pública.



Es un hombre de estado y un político profesional al estilo weberiano que hoy “vive para la política” como gobernador de la transición institucional que necesita Puebla. Es el perfil que puede cumplir con eficiencia y eficacia esta compleja tarea, que le encomendó el congreso local y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.



Es un maestro de generaciones que hoy enfrenta su mayor reto político, darle a Puebla y a los poblanos certidumbre en el futuro inmediato y por qué no, pasar a la historia como un estadista que cumplió a cabalidad con su tiempo y su circunstancia. Sin duda, seguirá siendo el “maestro” Pacheco Pulido.