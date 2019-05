Pagar con la huella digital se puede

Cenar en un restaurante y pagar colocando el pulgar sobre la mesa es posible. La tecnología existe y está a prueba en México.

“La tecnología junto con los datos biométricos van a acelerar muchas cosas que parecían una visión del futuro”, me dijo Guillermo Escobar, VP senior de ventas de Mastercard México.

Mastercard y Edenred anunciaron una prueba piloto en Sonora, de la mano de la Sedesson, de una tarjeta con sensor de huella dactilar que permite verificar la identidad del tarjetahabiente.

La huella dactilar activa el chip para poder transaccionar, “este lector lo puedes integrar en cualquier lugar y en el futuro, por ejemplo, puede ser en la mesa de un restaurante”, me explicó Guillermo.

En México, la adopción de tecnologías digitales, como esta que se prueba en Sonora para un programa de beneficios sociales, puede aumentar el PIB entre siete y hasta 15 por ciento, es decir, de 115 mil y hasta 240 mil millones de dólares para 2025, según el estudio The Digital Evolution of Mexico realizado por la Fletcher School de la Tufts University y el Mastercard Center for Inclusive Growth.

México es un mercado que, según este estudio, avanza rápidamente en la evolución digital, aun cuando el gobierno y la iniciativa privada gastan menos en esto que otros países.

Si bien “la imaginación no tiene límites”, como dice Guillermo, estos datos biométricos no son el fin de los plásticos o del efectivo —en México todavía 90 por ciento de nuestros pagos los hacemos con monedas y billetes—, pero permiten avanzar en inclusión financiera y en la adopción de tecnologías que faciliten la vida y seguridad de los usuarios.

“La inclusión financiera funciona cuando se utiliza el producto financiero, no solo se tiene”, me dijo Guillermo. El programa en Sonora permite medir si los datos biométricos son herramienta para la transaccionalidad y la inclusión activa. “El piloto permitirá levantar la información y saber el potencial de escalarse a un mercado masivo”, dijo Guillermo.

La tarjeta es más cara; el tema de escala es importante. Para que funcione deben sumarse las instituciones bancarias, las empresas que producen los plásticos y más dependencias de gobierno. Lo bueno: no se necesita más infraestructura pues en el punto de venta las terminales seguirían siendo las mismas.

“Al final del día es dar opciones al consumidor, una mejor experiencia y seguridad”, me dijo Guillermo. En una economía digital, los pagos están detrás de bambalinas, pues uno piensa en qué quiere comer o a dónde viajar, no cómo pagar. Los datos biométricos resuelven la experiencia, solo hay que reforzar la confianza y seguridad. Un acierto es que “el PIN se me puede olvidar, pero mi huella no”, como me dijo Guillermo.

