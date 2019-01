Con la corrupción “ni perdón ni olvido”

Será el 7 de Febrero cuando termine el plazo legal para concluir el proceso de entrega-recepción del gobierno de Aristóteles Sandoval al de Enrique Alfaro, y es a partir de entonces que se deberán presentar las denuncias correspondientes ante las irregularidades que se hayan encontrado y donde se presuman posibles actos de corrupción.



Asegura el gobernador Alfaro que no ocurrirá lo mismo que en la pasada administración, donde a pesar de que el primer contralor Juan José Bañuelos Guardado señaló irregularidades por más de 7 mil millones de pesos en la administración de Emilio González Márquez, no se procedió más que contra una o dos detenciones de funcionarios menores.



Durante la administración de Aristóteles Sandoval hubo señalamientos que hoy pudieran convertirse en denuncias, como el “desorden administrativo” que dejó Antonio Cruces Mada, cuando fue Secretario de Salud; o el caso de evidente negligencia de la Fiscalía General por falta de seguimiento a la compra e instalación del escudo urbano C5 donde el gobierno invirtió casi mil millones de pesos, luego de adjudicarle inexplicablemente la compra a una empresa de República de Chipre; o la insultante compra de medicamentos a sobreprecio para los beneficiarios del Instituto de Pensiones del Estado; o el caso de haber sacado y entregado autos en forma ilegal de los corralones del IJAS; o haber dejado de reportar las cuotas de los trabajadores al IMSS. Todos representan hechos consumados donde se puede presumir actos de corrupción y que deberían ser sancionados con severidad.



Hoy contamos con más instituciones y herramientas que nunca para prevenir y combatir la corrupción, tenemos un Sistema Estatal Anticorrupción, que está integrado por el Comité de Participación Social, una nueva Auditoría Superior del Estado -que mes a mes publica dictámenes que incomodan a muchos servidores públicos que no les salen las cuentas-, una Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción -que la tienen saturadas con cosas menores y temas administrativos-. Tenemos una Contraloría del Estado, el Instituto Estatal de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura Estatal, todas para coadyuvar en el combate a la corrupción.



Por instituciones no paramos, ahora solo hay que esperar que se tenga la voluntad política para actuar en contra de quienes hayan abusado del cargo o del dinero público.



Ha asegurado el gobernador Enrique Alfaro que en Jalisco no va a haber “ni perdón ni olvido”. Habrá que ver, participar en actos de corrupción debe tener sus consecuencias.