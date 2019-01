Un inesperado e inexplicable adiós

Sí es noticia que el América anuncie la salida de Mauricio Culebro, el presidente del equipo que los llevó al último campeonato.



Muy envuelto en el papel de los agradecimientos mutuos, quedará la verdadera historia que originó esta separación.



Mauricio cumplirá con la responsabilidad final de reforzar al equipo, para lo que tiene literalmente este martes, el miércoles y el jueves y luego se tomará unos días para entregar la oficina.



A partir del 15 de febrero estará ocupando su nueva responsabilidad como “Director de Asuntos Estratégicos” de la Federación Mexicana de Futbol. Pues historias privadas de un personaje que más allá del cargo notable como presidente de uno de los dos equipos más populares del país, se empeñó en mantener un bajo perfil en público.



Recuerdo nada más que, más allá de la fortaleza que pueda presumir el Club América como institución, no siempre le ha dado un buen resultado tener a cualquier presidente. Sus razones tendrá el dueño del equipo, Emilio Azcárraga Jean, para tomar esta decisión. No hay un sustituto, que se sepa, en línea. Aunque hay muchos nombres que suenan por todos lados. Por lo pronto se queda al frente del equipo Santiago Baños, quien es el responsable de toda la operación deportiva y de cancha.



Mauricio Culebro le dio un sello muy particular a su gestión. Uno que va a resultar difícil de repetir. Es un hombre que se hizo en el club, con una carrera que empezó muy joven y que se remonta 14 años atrás.



Lo escribí unos días después de que resultara campeón en diciembre pasado. Su ausencia en las páginas de los diarios deportivos, en las páginas web y en las redes sociales, o en los espacios televisivos, no significaba que no estuviera haciendo bien su trabajo.



No entiendo qué va a hacer en la FMF. Parece un puesto inventado por su amigo Yon de Luisa. Ya veremos. Por lo pronto, mucha suerte para él.