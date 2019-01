Un escupitajo a los rivales

El regreso de Miguel Layún y Carlos Salcedo a la Liga Mx, con los Rayados del Monterrey y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, respectivamente, solo marca la enorme fortaleza económica de estos equipos.



Es casi un escupitajo en la cara a sus demás rivales. Si uno revisa las plantillas de ambos conjuntos ninguno de estos jugadores, habituales seleccionados nacionales, resulta una pieza necesaria.



La repatriación de ambos es casi un ejercicio de soberbia. ¿Quieren regresar? ¿Cuánto cuestan? ¿Quién más los quiere? Yo puedo más, aquí está el dinero. Esa parece ser la fórmula con la que actuaron las directivas de los clubes regiomontanos.



Si bien Salcedo lleva ya algunos días entrenando bajo la dirección de Ricardo Ferretti, no ha jugado un solo minuto. De Layún ni siquiera se sabe bien a bien cuándo llegará a la capital neoleonesa para ser presentado.



Este fin de semana se juega la fecha 5 de un torneo cuya fase regular está compuesta por 17 jornadas. La tardía llegada de ambos jugadores, como muchos otros que siguen registrándose o que todavía negocian su arribo, difícilmente puede ser argumentada como planificada.



Es cierto que Salcedo y Layún tienen calidad probada. Pero tampoco nadie podrá negar que vienen de fracasar en los diferentes equipos europeos en los que han jugado. De no ser así no habrían sido puestos en el mercado. Ambos han andado del tingo al tango sin encontrar su lugar.



Razón por la cual se puede cuestionar el que Rayados y Tigres hayan desembolsado por ellos lo que se maneja en diferentes medios de información especializada.



Aun con este cuadro de hechos hay quienes cuestionan el desequilibrio financiero que permea y condiciona el predominio que se ha enquistado en la Liga Mx. Gastar más que el adversario no es ninguna garantía de títulos, pero sí un factor que determina los estados de ánimo con los que jugadores, entrenadores y el grueso de los aficionados vive su Liga.