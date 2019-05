Pequeños nos quedaremos

Conozco lo suficiente a la actual generación de directivos de la Liga Mx para afirmar, sin temor a equivocarme, que reina en ellos un espíritu absolutamente conservador. Ni jóvenes ni expertos se imaginan como revolucionarios de una industria que ya dio bastante de sí en su modelo de negocio.

Nada los inspira. Ni el ejemplo de las batallas que se libran en el futbol europeo de primer nivel, el que seguramente consumen de forma asidua por torneos como la Champions o la Europa League o los propios torneo de Ligas como la española, inglesa, italiana o alemana.

Los dirigentes europeos puede decirse que hasta se pasan en la búsqueda de modelos que proporcionen mayores ingresos, con nuevos patrocinios y públicos. Se la viven incomodando e incomodándose.

Acá no. Acá reina la tranquilidad, la desidia, el ánimo de no molestar a nadie.

Y en lo único en lo que se traduce esta pachorra es en mediocridad. Ni al público, ni a los anunciantes, ni a las televisoras que pagan fuertes sumas de dinero por hacerse de los derechos exclusivos de transmisión se les presentan retos, modelos atractivos de competición.

No se qué diablos hacen los dueños del balón cuando se reúnen. Ya no me queda claro quién lleva la voz cantante en esas reuniones, quién es el creativo, el inventivo, el estudioso, el que la hace de contra.

Lo que me resisto es a creer, conociéndolos como los conozco, que estén contentos con el estado que guarda su negocio. No se puede estar en un punto agradable cuando alguien gasta más de lo que vende. Y esto pasa en todos los clubes que integran la Liga Mx. Aun aquellos clubes que han vendido jugadores de sus canteras al futbol europeo.

Si hubiera cierta transparencia esto sería muy fácil de documentar.

Ahí está al alcance de la Liga Mx la cada vez más poderosa MLS de Estados Unidos, con la que se puede y debe hacer algo más que una serie de partidos ocasionales e informales. Hay que pensar en grande.