No hay nada más difícil y desafiante que dejar una zona de confort y, a lo largo de nuestra cultura los seres humanos hemos creado muchas. La visión ptolemaica del Universo, que colocaba una Tierra inmóvil al centro, fue una de ellas. El modelo heliocéntrico, que Copérnico no publicó en vida, atizó posteriormente las llamas de la entonces santa y ahora maldita Inquisición hacia el año 1600: Giordano Bruno y Galileo Galilei salieron de sus zonas de confort y fueron algunas de sus víctimas.



Es difícil aceptar que no se es “el centro” de algo: del Universo, el mundo o de una sociedad. De ahí el racismo, el machismo y de ahí también el antropocentrismo, con la idea de que el ser humano es el ser más importante del planeta. Esa idea es ahora cuestionada por la ciencia y por la filosofía, y yo no tendría urgencia alguna en convencer a nadie de nada si no fuera porque con base en esa idea estamos destruyendo el planeta.



Podemos sentirnos “el ser especial” en dos versiones: una religiosa y otra laica. La religiosa considera que somos superiores porque fuimos creados por Dios a su semejanza y somos seres capaces de estar en contacto con él. Por otra parte, la versión laica considera que somos especiales por ser el más inteligente de todos gracias a la capacidad de pensar… ¡Darwin moriría de la risa! Él que dijo que los más inteligentes son los insectos.



Somos los únicos capaces de pensar, se dice; por eso algunos animalistas se afanan en demostrar que los otros animales también lo hacen. Y sí que piensan; pero sus procesos mentales son diferentes a los del ser humano, y por ello, erróneamente, consideramos que no piensan.



Pero piensen o no, los animales sienten. He ahí la clave: ningún ser capaz de sentir miedo y dolor debería ser sometido a maltrato. Y la ciencia nos dice que todos los seres con un sistema nervioso central y periférico sentimos de la misma manera. La única diferencia que tenemos con el resto de los animales es la corteza cerebral que nos permite hacer matemáticas, filosofía y… destruir el planeta.



Vaya paradoja: gracias a eso que nos hace únicos, hemos destruido el planeta. ¿No acaso es hora de decir adiós al

antropocentrismo?