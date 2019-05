Golpe bajo a los afiliados del IMSS

En el mundo laboral hay preocupación por lo que ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución donde están afiliados los trabajadores formales.

Preocupa a los sectores obrero y patronal de lo que ahí ocurre, de interés para el sector laboral, porque depende de su viabilidad financiera, la infraestructura y plantilla laboral, la calidad de los servicios médicos de millones de trabajadores y sus familias.

No se trata, como se ha hecho creer por el nuevo régimen de la 4T, de que el Seguro Social es una dependencia federal directa de la Presidencia de la República, ni mucho menos de la Secretaría de Hacienda, esa explicación la ha ofrecido a detalle Germán Martínez, en la carta de renuncia.

“Si acaso Hacienda cree que los ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines, es necesario recordarle que ´el Instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos´, según dispone el artículo 277 C de la ley del Seguro Social”, destacó el ex director.

Sólo por referirse a la situación laboral del IMSS, independientemente de la proveeduría farmacéutica, de obras y servicios, el Instituto atraviesa por el peor momento, y sobre ellos recae la tijera de “recortes de personal y más recortes de personal”…

Muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, -en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores-, detalló el senador con licencia.

Pero la crisis por venir en el IMSS es de doble filo, para los trabajadores del Instituto, pero más grave aún, para los trabajadores afiliados y sus familias dependientes de los servicios de salud y la seguridad social.

“Descuidar la recaudación tributaria y la debida y justa incorporación de los trabajadores al seguro social es suicida para el IMSS”, alerta.

“Insisto en que la mayor corrupción del Seguro Social - además de ser un delito especial establecido en nuestra ley -, es la simulación de la declaración de las cuotas subestimadas que roban el fruto del esfuerzo diario de los trabajadores, porque con esas cuotas ficticiamente bajas, los trabajadores pierden jubilación, pensión de viudez, mejores créditos de vivienda y cobertura en protección social, y algunos patrones acumulan, inmoralmente, esos recursos”, recriminó.

pablo.ruiz@milenio.com