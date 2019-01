“Gobernar” para ser gobernador

Hace bien el gobernador interino de advertir a “sus” funcionarios que serán despedidos si se involucran en el proceso electoral extraordinario, porque como ya está manoseada la gubernatura con ese propósito, es más que suficiente.



Empecemos. El interinato, en la forma como lo decidió el PRIMor en el Congreso local, ya de entrada es una abierta intromisión de esos partidos en la conducción de los comicios extraordinarios.



Guillermo Pacheco Pulido, es de origen, una pieza de la intromisión de uno de los aspirantes a la gubernatura, con la bendición de Morena y el jefe político nacional, en una alianza con el PRI de Mario Marín.



Luis Miguel Barbosa es quien operó y empujó la designación de Pacheco Pulido, con quien mantiene una relación orgánica, que involucra a los hijos del gobernador interino, Pacheco Pensado, en el equipo financiero del ex senador y de Morena.



En el acuerdo político, le ex candidato de Morena pacta con Fernando Manzanilla Prieto para hacerse de la Secretaría General de Gobierno, para permitirle a Barbosa llegar al cargo en la elección extraordinaria.



Manzanilla, de acuerdo al entramado de los acuerdos, sería ratificado en la SGG con Barbosa, para iniciar una larga candidatura a la gubernatura, en el 2023.



El ex senador, que es tan bueno planeando, como lo es su jefe político nacional, le tiene preparada la senaduría a Rodrigo Abdala Dartigues.



El ex candidato a gobernador, tan visionario como es, ha pactado también con la base priista de Morena, aportada por Mario Marín Torres, allanarle el camino al marinismo para regresar al escenario político electoral y cubrir el vacío que deja el morenovallismo.



El pacto político con Marín Torres es bajar al PAN, en los comicios extraordinarios, a la tercera fuerza política, para posicionar a Morena como la fuerza política predominante, con el regreso del PRI como segunda fuerza política y relegar a un tercer sitio al otrora partido del gobierno panista.



Resulta entonces explicable (inexplicable) el sentido del voto de los diputados de AN para apoyar la postulación del gobernador interino del PRIMor, operado por el ex senador para su segunda candidatura, con aval morenista.



Tanta inocencia albiazul, es sospechosa. Todo lo había tejido muy bien Miguel Barbosa, pero ahora no sabe qué hacer con Alejandro Armenta Mier, quien lo rebasó por “izquierda”.

pablo.ruiz@milenio.com