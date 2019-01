En el PRI quieren como candidato de Morena a Barbosa

Lorenzo Rivera Sosa, ex diputado federal y último delegado de la Sedesol en Puebla, tiene como su principal carta de presentación en el PRI no haber perdido una elección local o federal.



Empresario de Chignahuapan, donde ocupó la alcaldía y lo representó en el Congreso local y federal, Rivera está convencido de que la elección extraordinaria a gobernador, es una oportunidad para el PRI.



Pero considera que esta oportunidad en las extraordinarias no es para los perdedores, se refirió a quienes han sido candidatos, pero han resultado derrotados, del 2010 a la fecha, cuando perdieron Casa Puebla.



La lista de los “perdedores” no es tan larga, pero sí emblemática, porque se trata de la gubernatura: Javier López Zavala, Blanca Alcalá Ruiz y Enrique Doger Guerrero.



Los hay también perdedores en otros cargos de elección popular, incluidos aquellos que no ganaron ni el proceso interno para ser postulados al cargo, como sucede con Juan Carlos Lastiri Quirós.



En los nuevos tiempos del PRI, posterior a la más dolorosa derrota electoral como ocurrió en la elección presidencial y en las diputaciones federales y locales del estado, Lorenzo Rivera levanta la mano.



Se trata de uno de los integrantes del Grupo Renovación del PRI, que llevó mano en la designación, junto con Morena, de Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino.



De este mismo grupo Renovación es previsible surjan otras postulaciones como aspirantes a gobernador, entre ellos otro ex delegado de la Sedesol, Juan Manuel Vega Rayet.



En el PRI cruzan apuesta para que el partido Morena imponga nuevamente a Luis Miguel Barbosa Huerta como el candidato, porque les daría un mayor margen para ganar la contienda.



Sin embargo, grupos priistas ven como un alto riesgo de derrota si el Partido Morena postula al senador Alejandro Armenta Mier, porque sería el candidato del PRIMor, por la influencia que tendría entre el priismo poblano, llevándose consigo el voto potencial tricolor.



El Grupo Renovación, que tiene poca empatía con Claudia Ruiz Massieu, a quien no le perdonan votar en contra de la alianza PRIMor a favor de Pacheco Pulido, seguramente dará la nota en este proceso interpriista para postular candidato a gobernador.

