Armenta, la única oportunidad

Definida la convocatoria para la elección extraordinaria de gobernador, alineada a cinco comicios locales en el mismo número de estados, el 2 de junio, empiezan las prisas y definiciones en los partidos políticos.



Entre los partidos de la coalición “Juntos Haremos Historia” la puja por la candidatura a gobernador se desató como consecuencia de la forma y el modo de designar a “su” gobernador interino.



Una de las motivaciones del senador Alejandro Armenta Mier para hacer pública su decisión de buscar la candidatura, fue el enojó que generó el “agandalle” o “avasallamiento” de Luis Miguel Barbosa, tanto de la decisión de gobernador interino, así como la designación del “gabinete”.



El enojo y la molestia se extendió a los legisladores locales porque, con la promesa de darles posiciones en el “gabinete” les pidió el ex candidato a gobernador el voto a favor de Guillermo Pacheco Pulido, pero una vez ungido el ex presidente del TSJE, los diputados fueron ignorados.



Empezó entonces la “rebelión en la granja” y Armenta Mier había recibido mensajes claros dentro de Morena, y de los poderes fácticos en el estado, para levantar la mano.



Los diputados locales agraviados con el engaño de darles posiciones en el gobierno del estado, no dudaron entonces en hacer público su respaldo al ex líder estatal del PRI y actual senador.



Influyó también en la decisión de Alejandro Armenta el activismo e influencia política de su coordinador parlamentario en la Cámara Alta, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila.



Los ánimos políticos en la competencia por la nominación del candidato a gobernador se han desbordado, al grado de colocar a Armenta en la disyuntiva histórica de ser gobernador, porque no habrá otra oportunidad, con Barbosa el relevo está negociado para Fernando Manzanilla.



Con más de 1 millón 400 mil votos obtenidos como senador, contra el millón de Barbosa como candidato a gobernador, la diferencia cuantitativa hace más competitivo al ex priista, porque quien puso la estructura electoral priista a Morena fue Armenta, no Miguel Barbosa.



Si Morena no ofrece “piso parejo” y se aferra a repetir la postulación del “sexto pasajero”, Alejandro Armenta Mier ya prepara el Plan B, con partidos pequeños, pero con la fuerza de la base social priista, sin las siglas del PRI. Eso dicen en radio pasillo, ¿será?

pablo.ruiz@milenio.com