La perspectiva de las víctimas

A una víctima, como bien refiere Xabier Etxeberria, “le definen dos rasgos: el de su inocencia y el de su pasividad. Toda víctima es inocente respecto al acto de su victimización, no ha merecido el daño sufrido, tiene derecho a que se le haga justicia por ello, sea o no culpable de violencias en otros actos. […] Toda víctima, en su victimización, es además pasiva, no se ha propuesto serlo, la han hecho a su pesar; lo que deberá ser tenido en cuenta cuando reclame y se le facilite una iniciativa tras la victimización sufrida”.



Visto de esta manera, los policías, soldados, niños y mirones de ocasión que murieron en la explosión de Tlahuelilpan son víctimas. La muerte les sorprendió de manera inocente y pasiva. Son tan inocentes como aquellos que mueren partidos por un rayo, mordidos por una serpiente en el monte o agujereados del cráneo por una bala perdida.



Pero también son víctimas las madres, esposas y esposos que cuidarán de los heridos graves, asumiendo el rol de estos y de quienes fallecieron; los huérfanos y ancianos que quedaron desamparados, que sin deberla ni temerla, hoy se ven empujados hacia un futuro donde lo único seguro será la precariedad, pobreza y marginación social; visto desde de la dignidad humana, esos que “se bañaban en gasolina” al momento de la explosión, y que tanto repudio y escarnio desataron en las redes sociales, también pueden, en cierto sentido, ser considerados víctimas. Fueron víctimas de la explosión, de una acción no intencionada donde nadie, por lo que se sabe, lanzó un cerillo para provocar la explosión, por ello, cumplen con las esas condiciones referidas por Etxeberria.



Lleve esta mirada a otros fenómenos sociales que nos aquejan y verá que, hasta en los hechos más crudos, brutales e indignantes hay víctimas que quedan sin ser visibles, porque toda la atención se centra en los malos del cuento.



Piénselo con calma, y verá que el hijo recién nacido de un sicario ejecutado, la madre de un violador, el hijo de un sindicalista corrupto o el hermano que ahora deberá ser el padre postizo de los hijos abandonados por un huachicolero, son ese tipo de víctimas que durante muchos años ha venido estudiando y reivindicando ese extraordinario filósofo y ser humano que es Xabier Etxeberria.