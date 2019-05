Viernes excepcional

John Cameron Mitchell se encuentra en México, motivo de sobra para que toda la comunidad queer en México esté de fiesta. Uno de los más grandes se presentará en la capital del país con un show que ha recorrido el mundo, desde Estados Unidos hasta Australia, con una devoción por parte de sus fanáticos, envidiable (las imágenes de distintas presentaciones se pueden ver en YouTube). Hoy es la cita en el Auditorio Blackberry para ver The Origin Of Love, el espectáculo en el que Mitchell cuenta cómo construyó Hedwig And The Angry Inch. Pero no termina ahí. El viernes formará parte de una fiesta llamada Orbital, en la cual se presentará como dj. Si usted quiere adentrase al underground de Nueva York de hace unas décadas… si usted quiere entender Nueva York, tiene que estar ahí, punto.

Ese mismo día, en el Pasagüero se presentara La Prohibida, que presentará por primera vez los temas de su nuevo álbum del cual ya podemos escuchar el tema “Ruido”. La vestida (ese es el término que a ella le gusta emplear y el que exige que recuperemos) es una de las consentidas en México, es una gran exponente del pop electrónico y sus fiestas son de primer nivel.

Todo esto en la Ciudad de México, espectáculos LGBT+ de calidad mundial que arrancan con la temporada del orgullo a 50 años de los disturbios de Stonewall. Hay mucho que celebrar y por lo que seguir luchando. Estas son dos opciones espectaculares.