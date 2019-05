‘Rocketman’ como gay

Nadie va a poder ver Rocketman como un hombre homosexual. Nadie va a poder verla con esos ojos, entenderla al cien por ciento, conectar con su mensaje si no cuenta con esa característica. Y es que Rocketman es eso, es la historia de un hombre gay y lo que eso representa. Da la casualidad que ese hombre gay es Elton John, una de las figuras más populares y respetadas en el mundo. Un hombre que en vida está recibiendo el homenaje que merece, una película inmensa donde sus preferencias sexuales y afectivas están al frente porque al final de cuentas eso es Elton John, un hombre gay que a través de su música ha logrado conmover a muchas generaciones.

Y habrá quien diga que eso no importa, que Elton antes que gay es músico y que no hay que simplificar a la gente de esa forma. No pueden estar más equivocados y el propio Elton John es el que lo deja en claro con este largometraje sobre su vida. No se puede entender a Elton si no se entiende su proceso como homosexual. De ahí nacen sus canciones, del dolor y de la alegría de ese proceso.

Rocketman habla de cómo los gays nos enamoramos de nuestros amigos heterosexuales, de cuánto nos marcan nuestros padres, del terror de salir del closet, de las relaciones tóxicas, de la homofobia de la sociedad, de la presión de ser mejores por ser quien somos y de nuestra necesidad de amor. Celebremos hombres gays del mundo, nadie verá esta película como nosotros.