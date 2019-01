Daniel Vives es un personaje esencial para entender el entretenimiento LGBT de México en nuestros días. Formó parte de Desde Gayola, un proyecto que rompió todo tipo de esquemas en la televisión. Es reconocido por múltiples generaciones como La Supermana, personaje drag que estuvo ahí para nosotros mucho (pero mucho) antes que RuPaul’s Drag Race y también es Ego, en quien hoy nos enfocaremos.



Junto a Juan Alberto Warneros, Daniel lanzó hace el tema “Aguja del 16”, bajo el concepto Ego Warneros. En lo personal, lo descubrí por una recomendación de Spotify y lo primero que pensé fue que se trataba de una producción española, ya que el sonido es actual, muy influenciado por el electropop europeo y particularmente español. Me vino a la cabeza Alaska y Fangoria, pero de la mejor manera, un sonido al que tristemente no hemos podido lograr en México… hasta ahora.



Daniel Vives Ego tiene una trayectoria incuestionable, sabe a quién le canta y para quién es su música. Dice en su letra: “Yo soy un hombre, soy una mujer, fuerte, ruda, decidida. Discriminada por la sociedad, la religión, no me interesa más” y el coro: “Yo soy aguja del 16, pestañas largas, gruesas, rubor también… vestido negro corsé, que linda todos me ven”. Estoy listo para pop mexicano de primer nivel, estoy listo para lo que Ego Warneros va a mostrar. “Aguja del 16” es muy emocionante.