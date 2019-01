Amores tóxicos

Como consecuencia de una transmisión en vivo que hicimos hace un par de semanas en redes sociales con el tema “Relaciones Tóxicas”, hemos recibido un número considerable de mensajes privados en los que nos damos cuenta que son muchas las personas que padecen esta desafortunada condición y que piden ayuda porque no saben qué hacer para dejar de sufrir, por lo que decidimos dedicar este artículo a hacer algunas recomendaciones básicas y a invitarte a que el sábado 2 de febrero en punto de las 14 horas sigas nuestro Facebook live para ampliar dudas.



Para quienes me han pedido libros o lecturas aquí les dejo para mí las imprescindibles: “Las mujeres que aman demasiado” de Robin Norwood, “El guion de la codependencia en las relaciones de pareja” de Gloria Noriega Gayol o varios de la gama del especialista Walter Risso como por ejemplo “Los límites del amor”, “Enamórate de ti, el valor imprescindible de la autoestima” o “Ya te dije adiós, ahora como te olvido”. También existen versiones de audio o videos en youtube relacionados con estos temas.



Muchos preguntan cómo hacer para terminar una relación o cómo darse cuenta de que ya no funciona, para ellos recomiendo asistir a los grupos de ayuda mutua denominados “Codependientes Anónimos” o bien con un especialista. En mi caso, sí atiendo ese tema en mi consulta privada en Puebla o por sesiones individuales en videoconferencia, además de que seguiré compartiendo este tema en mis transmisiones en redes que son un apoyo gratuito para responder sus inquietudes.



Una guía para saber si estás en una situación así debe hacerte responder con honestidad y sin miedo algunas preguntas básicas para las que me gusta mucho utilizar el concepto de “amar demasiado” acuñado por Robin Norwood.



¿Cómo saber si estoy amando demasiado? Si lo que haces “por amor” a la otra persona está dañando tu dignidad, tu amor propio, tu paz y tu tranquilidad. Si necesitas ser necesitado(a) para sentirte valioso(a). Si la otra persona te está pidiendo constantemente transgredir tus valores, usos y costumbres y no eres capaz de ponerle un límite. Si por atender a la otra persona te desatiendes a ti. Si la sola idea de dejar a la otra persona te causa angustia o malestar o si la otra persona te manipula o chantajea para no terminar la relación.



Y dentro de las características de una persona que ama demasiado (palabra utilizada para definir codependencia o amor patológico) están: baja autoestima, incapacidad de poner límites, inseguridad, problema para decir, entre otras.

Omarcervantesrodriguez.esp@gmail.com