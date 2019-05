Fin de las campañas

En un año por demás atípico para Puebla, en el que se celebrarán elecciones extraordinarias para elegir gobernador el 2 de junio, tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, las campañas de proselitismo están llegando a su fin, los candidatos se preparan para este fin de semana tener sus cierres multitudinarios, continuar tres días más en la promoción del voto y comenzar el periodo de reflexión en el que los poblanos, ya sin ruido y alharaca, a partir del jueves 30 de mayo tendrán que discernir primero si van a las urnas y segundo, por quién emitir su sufragio.

En un resumen muy directo podríamos decir que las campañas han transcurrido sin novedades, con la misma tendencia estadística con la que empezaron y el presumible triunfo que dan las encuestas al líder, en algunos casos hasta por 30 puntos, en medio de un intercambio de acusaciones e intentos por desprestigiarse mutuamente, sin propuestas espectaculares y ni siquiera concretas, con un derroche que los poblanos se preguntan para qué sirve y con un previsible abstencionismo para la jornada del primer domingo de junio. Preocupante que entre tres candidatos no hayan podido conectar con el electorado, que más allá de sus equipos en los cuartos de guerra y de las bases de sus seguidores o militantes (el famoso voto duro de las estructuras), para la sociedad civil en general las campañas han pasado inadvertidas y con un gran desinterés en el menor de los casos o, en el extremo, con una gran desconfianza de que todo está decidido y la clase política en general pierde cada vez más credibilidad.

Para quienes ven los procesos electorales estatales que se llevan a cabo este año en el país como un referéndum al inicio del gobierno de AMLO me parece que el caso Puebla será un indicador muy claro de confirmarse las tendencias a favor de Miguel Ángel Barbosa, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” encabezada por Morena. Y ¿cuáles serían esos indicadores? Primero, un país polarizado entre “lovers” y “haters” que dependiendo de quien realice el conteo estadístico puede hacer variar la cifra pero que sigue siendo una mayoría de al menos el 60 por ciento que piensa que la autodenominada “cuarta transformación” será una opción real de cambio favorable. Segundo, que quienes no están con la 4T y que son minoría, hoy no tendrían el poder en las urnas para ser un punto de equilibrio democrático como contrapeso a Morena. Tercero, que el PRI y el PAN tendrán que vivir todo un proceso de reconstrucción si quieren sobrevivir y tener esperanza de alguna posibilidad de resurgimiento en las elecciones federales del 2021 y 2024, además de que el éxodo en sus respectivas militancias hacia el partido del gobierno federal, está haciendo surgir una nueva clase política y grupos hegemónicos que podrían estar tomando las decisiones trascendentes del país, más allá del mandato de AMLO. Por último, que hoy los ciudadanos están cansados de la clase política, tienen serias dudas para participar activamente y lo que esperan más bien son soluciones a sus demandas de estabilidad económica, seguridad y paz social.