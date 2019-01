El país de los rehenes

La naturaleza del Estado es ejercer su poder para mantener el orden y preservar las leyes. Cuando un gobierno se aparta de esos fines esenciales, sobrevienen el caos y la anarquía. Así de fácil. Los recientes acontecimientos en el país reflejan lo mucho que está dejando a desear en ese sentido la administración federal que apenas inicia y, claro está, las consecuencias están a la vista. Jalisco, en particular, ha resentido, quizá junto a Guanajuato y Michoacán, los peores efectos “colaterales” de la lucha contra el huachicoleo emprendida por Andrés Manuel López Obrador, en una coincidencia quizá geográfica, pero con alusiones a sus diferencias políticas. Y el tema estuvo a punto de salirse de control tras el desplante presidencial en el que consideró los reclamos del gobernador Enrique Alfaro por el desabasto de combustible como “publicitarios”, añadiendo frases como que no caería en provocaciones: “zafo”, añadió, en agregado a su florilegio de coloquio lingüístico.



La verdad es que la situación no era para menos. Hasta la reunión de líderes empresariales, sindicales y sociales jaliscienses del pasado día 24, empezamos a darnos cuenta del tamaño del problema. Además de las molestias insólitas de colas y colas para cargar combustible, el desabasto ya ha causado pérdidas a la entidad por unos 5 mil millones de pesos y el desplome en algunos sectores es y sigue siendo grave. El “alivio” en el suministro apenas ha llegado y ya se advierten otras complicaciones como el paro de la refinería de Salamanca, la escasez que se verá reflejada pronto del gas LP o la tozudez de la CNTE, la sempiterna CNTE, para bloquear uno de los accesos ferroviarios más importantes del país, deteniendo el paso de, vaya cifra, 144 trenes. Quieren lana, claro y otras prebendas. Lo increíble es que se les dio un “anticipo” por su chantaje de mil millones de pesos y ahora pretenden otros ¡cinco mil millones! para levantar el bloqueo. La tranquila y reposada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, empero manifestó que no se obligará ni removerá “por la fuerza” a los maestros que están por darle la puntilla a la economía en vasta región del país, incluido Jalisco, para variar.



El caso es que nadie llama a la represión, pero no saber deslindar esto de una acción firme gubernamental para impedir se sigan cometiendo delitos federales (interferir las vías de comunicación es uno de los más graves), hace ver débil, incapaz y escaso de autoridad a un gobierno, sobre todo cuando los daños a una inmensa mayoría están a la vista de todos. A estas alturas, cuando no termina el recuento fatal de la tragedia en Tlahuelilpan (quizá con los “desaparecidos” lleguen a 200 los muertos), el nuevo fiscal general tendrá que dar su primera muestra de “autonomía” ya que todo conduce a pensar en que, de haberse tomado medidas de orden con refuerzos militares y policiacos, podría tal vez haberse evitado tal catástrofe humana, misma que quedará como un hito funesto en la gestión que no cumple todavía ni dos meses. ¿Quién ordenó “parar” a la fuerza pública para no “confrontarse” con los lugareños saqueadores? No se necesita mucho para saberlo, pero queda la duda de que haberlos contenido oportunamente hubiera salvado sus vidas.



A veces resulta inimaginable cómo se obliga al Ejército a hacer un papel de espectador. Debe ser muy difícil asumir funciones en las que se dan órdenes contradictorias. En los últimos días, por ejemplo, otra “fuga” de combustible en Otumba, estado de México, llevó a unos 200 soldados y policías federales junto a dos helicópteros a impedir la rapiña, ¡y nada pasó! Las actitudes casi paternalistas del estado no siempre conducen a lo atinado. A veces el pueblo “sabio y bueno” se porta mal, muy mal. Igual en las fechas recientes, un conductor de tráiler se estrelló en Veracruz, perdió ahí la vida, pero en minutos la rapiña se llevó toneladas del azúcar que transportaba. Igual sucedió apenas un día antes con un tráiler accidentado en Cárdenas, Tabasco, donde también en camionetas, autos y motos se llevaron su carga de arroz. Está claro que hay que preservar los derechos humanos, incluso con quienes cometen fechorías, pero llevar la tolerancia a extralímites no habla bien de quienes, al tomar posesión de un alto cargo, juran cumplir “y hacer cumplir” la ley, lo cual no siempre se logra con corteses invitaciones a “portarse bien”.



México no quiere un gobierno que imponga, pero sí que componga. A todas luces el “noviciado” de varios de los nuevos funcionarios federales -como el agrónomo que dirige Pemex o la bastante despistada secretaria de Energía-, le está saliendo muy caro al país. El caso es que no se ve que las cosas se acomoden. Hay políticas púbicas que en distintos órdenes no hacen vislumbrar congruencia. Por ahora la cuestión es que, a pesar de los optimismos, los problemas de abasto de combustible, de distribución de alimentos, amago de baja en el empleo, retraso en la obra pública, falta de asfalto para las calles, etcétera, no terminarán tan pronto como se dice. Más bien parece que somos un país de rehenes ya que los ciudadanos comunes se ven afectados por unos cuantos que detienen todo cuando se les da la gana. Y, lo peor, da la sensación de que no hay nadie para defendernos.



miguel.zarateh@hotmail.com