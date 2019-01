La semana pasada se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los nuevos miembros del Salón de la Fama de Grandes Ligas; este recinto ubicado en Cooperstown en el Estado de Nueva York, fue inaugurado el pasado 12 de junio de 1939 y ahora tendrá a nuevos peloteros que son:



No cabe duda que como dice el dicho, no hay plazo que no se venza, ni deuda que no se pague, esto porque finalmente después de 80 largos años ningún pelotero había sido electo con el 100 por ciento de los votos de los periodistas acreditados, y para orgullo del beisbol latinoamericano, fue el lanzador panameño, Mariano Rivera, pitcher cerrador de los Yanquis de Nueva York y líder máximo en juegos salvados con 652, a lo largo de una carrera de 19 años tuvo marca de 82-60 con 2.22 en carreras limpias y en mil 283 entradas ponchó a mil 173, además en 9 temporadas salvó 40 o más juegos.



Para este servidor, dos fueron los factores del por qué logró la unanimidad, primero, una vida ejemplar dentro y fuera del terreno de juego, y el otro, haber jugado en la ciudad de Nueva York.



Cabe destacar que, para dimensionar a Mariano Rivera, en toda la historia sólo 15 jugadores han entrado al Salón con más del 95 por ciento de los votos y el que más cerca estuvo del 100 por ciento fue Ken Griffey Jr., con 99.32; honor a quien honor merece.



Pero posiblemente el próximo año lo logrará otro pelotero de los Yanquis que aparece en la lista: Derek Jeter, quien también ha tenido una vida ejemplar; con Mariano lograron entrar los pitchers Roy Halladay, Mike Musina y Edgar Martínez; quienes se acercan cada año con posibilidad de entrar son Roger Clemens y Barry Bonds, quienes lograron el 59.5 y 59.1 con lo que están a 15 por ciento de lograr el 75 requerido.



Por lo que, dos de estos nuevos miembros, Halladay y Musina, no eligieron gorras de qué equipo entraría y se convierten junto con el manager Tony La Russa y Greg Maduxx, electos en el 2014, y Jim “Catfish” Hunter en 1987, en inmortales, para terminar sobre este Salón de la Fama, recordemos que sólo Marlins de Miami, Tampa Bay, Nacionales de Washington y Rockies de Colorado no tienen miembros en este recinto.



Liga Mexicana del Pacífico



Por otro lado, hasta ayer, Charros de Jalisco aventajaba tres juegos a dos a los Yaquis de Obregón, el primero lo ganó Obregón 8-3 en Jalisco, el segundo Jalisco ganó 6-4, el tercero en Obregón lo ganó Yaquis 10-9, el cuarto Jalisco gana 5-3 y el quinto también Jalisco 7-0, Jalisco ayer y hoy en su casa, sólo le basta un triunfo para coronarse y representar al Estado de México en la Serie del Caribe, que por cierto, el día domingo la Asociación de Ligas de Invierno decidió quitarle la sede a Venezuela por la crisis que actualmente enfrenta en la política y la economía del país, ante los constantes enfrentamientos entre sus dos líderes; Nicolás Maduro y Juan Guaidó y posiblemente en estos días se sabrá quién será la nueva sede.