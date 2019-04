El 5 de abril inicia la Liga Mexicana

Finalmente este viernes 5 de abril de 2019 dará inicio la temporada 94 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), esta temporada inicia con otra modalidad en el calendario, serán dos vueltas, en la primera se darán puntos del primero al octavo, al iniciar la segunda será el mismo método y al final se suman los puntos y los cuatro primeros que obtengan más puntos pasan a los playoffs.

Un método parecido al de la Liga Mexicana del Pacifico en el invierno, y como dice la ley de Antoine Lavoisier: nada se crea, nada se destruye, sólo se transforma, y así sucedió, sólo transformaron la escritura anterior.

Una pregunta a la Liga Mexicana es ¿cuándo actualizarán su página oficial?, pues no es posible que hasta ayer, primero de abril, no abría lo referente al calendario de la Liga y a ver si es posible también que el día 3 se tengan oficialmente los rosters de los equipos.

Las series inaugurales serán: Yucatán en Monterrey, Tabasco en Oaxaca, Campeche en Puebla, Aguascalientes en León, Tigres en México, Durango en Tijuana, Saltillo en Monclova y Laredo en Laguna.

Por lo que, antes de comentar lo de nuestro equipo, los Pericos de Puebla, diré que en Monclova se llevó a cabo lo que se denomina la Copa Gobernador en que participaron Monclova, Monterrey, Saltillo y Laguna, en el primer juego Saltillo le ganó a Sultanes 13-7, Monclova le ganó a Laguna 11-8 y en la final Saltillo se llevó la Copa al ganar 8-2 a Monclova.

Bueno, en cuanto a los Pericos de Puebla un agradecimiento al empresario poblano, José Miguel Bejos, por habernos traído a los renovados Pericos de Puebla, empresario que entre otras empresas compró la Hidroeléctrica de nuevo Necaxa donde genera energía limpia y que junto al sindicato mexicano de electricistas va a poner una academia de beisbol en dicho lugar; una directiva con muy buenos deseos de desarrollar el beisbol y con una excelente atención al público, un ejemplo, el martes pasado se reunieron en un convivio con los tenedores de palco, algo que ninguna de las anteriores directivas había hecho, esto con la finalidad de intercambiar apreciaciones sobre los palcos y su problemática, dicha reunión fue encabezada por Ramón Ramírez, vocero del equipo.

Asimismo, el equipo de los Pericos de Puebla jugará con Campeche con el posible line up, J. C. H. Rodríguez, SS Alberto Carreón, BD J. Valentín, 1B J. Arredondo, 3B I. Salas, JD S. Pérez, JI E. Osorio, C B. Sánchez y 2B S. Gastelum, los pitchers iniciadores serán C. Harman, F. Doubront, M. Lara, T. Banwart, E. Oquendo y cerrador J. Lueke.

Por lo que, con Campeche viene peloteros, como J. Austin, H. Rodríguez, O. Rosario, C.J. Rutherford y pitchers C.H. Rosario, M. Carrillo, O. Lara y el veterano F. Campos.

Finalmente, los invito a que nos veamos este próximo viernes a la 19:00 horas para apoyar a los Pericos de Puebla durante su encuentro con el Campeche.