Vamos Jalisco ¿cómo?

El observatorio “Jalisco Cómo Vamos” presentó el miércoles próximo pasado los resultados de la encuesta 2018 de percepción sobre calidad de vida aplicada a 2,400 habitantes en seis municipios del área metropolitana de Guadalajara (AMG): Guadalajara, Zapopan, San Pedro, Tlajomulco, Tonalá y El Salto.

Tres datos revelan el talante de los tapatíos en el tema: La calidad de vida fue calificada, del uno al 5, con un 3.7, no bien, no mal. La satisfacción con su vida obtuvo en la misma escala un 4.21. La felicidad con su vida la calificaron con 4.24. No son malos números y sin embargo son menores que los de 2016. Algunos datos más concretos son: La vida en general, la vida familiar, la vida afectiva emocional y la casa donde habita lo califican con más de 4. Otros aspectos se califican entre 3 y 4: La salud, 3.99; el tiempo libre disponible, 3.68, el barrio dónde vive, 3.65; la educación escolar se calificó con 3.49, y su situación económica obtuvo un 3.32. Tres aspectos se calificaron por debajo de 3: La civilidad de la gente 2.88, la igualdad 2.59 y la satisfacción con el gobierno, la más baja calificación: 2.15.

La seguridad y el gobierno son los temas en los cuales los tapatíos están menos satisfechos o de plano nada satisfechos. Valen algunas cifras reveladoras. 40 de cada 100 tapatíos están “nada satisfechos” con la seguridad pública que les brinda el gobierno municipal. 50 de cada 100 consideran muy malo el trabajo por la “eliminación de la droga” en el AMG. Poco más de 38 de cada 100 tapatíos están de acuerdo o muy de acuerdo en la posesión de armas por parte de los ciudadanos para su defensa personal y de su familia. Más de 28 de cada 100 consideran que, en caso de ser víctimas de un delito, harían justicia por propia mano. Y 8 de cada 100 tapatíos dicen tener un familiar desaparecido. Nada “para llevar a casa”.

Los datos son eso: datos. Pueden impugnarse y eso no los desaparece o cambia de valor. Sirven para pensar y tomar decisiones. Para ciudadanos y ciudadanas saber si su percepción es compartida por otros y otras ayuda a sentir que no están equivocados. Los gobiernos disponen de orientaciones para mejorar la dirección y el enfoque de sus acciones en los temas insatisfactorios y para incrementar el esfuerzo donde los datos revelan satisfacción ciudadana. Así, la gente podemos pedir cuentas y resultados concretos.