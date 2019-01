Un Pemex agonizante

A casi un mes de que inició la famosa guerra contra el huachicol, me saltan más dudas que respuestas, en todo este entramado de datos que no dejan ver claro lo que hay detrás de la información que fluye a cuenta gotas.



Primero que nada tengo la sospecha como muchos mexicanos que detrás de todo esto no está más que una carencia de combustible, por la incapacidad de Pemex de producirlo y una decisión de gobierno mexicano de no importar el necesario. Así se genera un ahorro en la compra de combustible.



Cerrar los ductos, justificando la acción con la intención de combatir el robo de combustible, que no niego que sea parte de las acciones, provoca un menor consumo obligado, lo cual permite una menor importación y reduce el gasto.



Contra la tendencia, en especial del último sexenio, tal parece que se pretende forzar la reducción de consumo de combustibles importados. No digo que este sea el objetivo primordial, pero creo que es parte de un todo que aún no tiene una coherente explicación.



Hasta el día de hoy todo lo que se informa se reduce a números de tomas clandestinas, que supuestamente han sido detectadas, supuestos personajes detenidos por el huachicoleo de cuello blanco y ninguna figura del crimen organizado siquiera mencionada como parte de las investigaciones en esta batalla emprendida por el gobierno federal.



Lo cierto es que Pemex se está muriendo, la producción de sus refinerías como hoy le damos a conocer en nuestra edición ha caído en su conjunto en un 51 por ciento, y por ejemplo mientras la refinería de Ciudad Madero produce apenas alrededor de 3 mil barriles diarios de combustible cuando su capacidad es de 190 mil, aún así mantiene intacta su planta laboral con todo y los privilegios de sus líderes sindicales.



“Uno de los pilares de la Reforma Energética es el fortalecimiento de Pemex. En este sentido, se plantea redefinir la relación del Estado mexicano con Pemex, pasando de una visión estrecha como generadora de ingresos públicos en el corto plazo, a una perspectiva más amplia y de largo plazo” reza uno de los objetivos de la reforma energética… ¡de risa loca!

