Políticos dañinos para la salud

México no es un país donde se privilegie la prevención en muchos sentidos, no tenemos la cultura de prevenir y ello nos trae problemas serios, esta vez me quiero enfocar a la salud, ámbito en donde nos hemos enfocado en atender nuestros males, prevenibles por cierto lo cual ha representado un gasto importante para atender a la población.

Un ejemplo es lo que sucede con la diabetes, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el primer lugar a nivel mundial de personas con esta enfermedad relacionada directamente con la obesidad y el sobrepeso, tenemos el doble de personas con diabetes que otros países de la OCDE, 15.8 % de los mexicanos la padecen el promedio del resto es de 7 %.

La mayor cantidad de recursos invertidos en el sector salud van destinados a la atención de enfermedades crónico degenerativas que bien se pueden prevenir, pero el estado poco ha hecho para acentuar, no solo atender la prevención y hoy estamos pagando las consecuencias. Si bien es cierto el presupuesto en salud también atiende los gastos de operación diaria así como el mantenimiento y construcción de infraestructura hospitalaria, una buena carga la habríamos resuelto de ser un país previsor.

Me parece criminal que se juegue así con la salud de los mexicanos, por un lado gobiernos anteriores donde el dispendio era evidente, el presupuesto en salud estaba por debajo de lo requerido lo que ponía en jaque la operación de instituciones como el IMSS, así como una política de prevención de enfermedades casi nula y por otro lado un gobierno que pretende terminar de asfixiar al sector salud, lo que llevaría a la muerte a miles de mexicanos por una atención ya de por sí deficiente.

Estamos rayando en la negligencia, y todo por la insistente necedad de ahorrar dinero para regalar, sin una política de desarrollo social sustentable, que nos lleve al verdadero crecimiento y bienestar, privilegiando el asistencialismo, sin el menor recato en aras de mantener en el poder a un grupo político.

También podemos prevenir la llegada al gobierno de malos administradores y pésimos políticos, que ya me doy cuentan también son dañinos para la salud.

miguel.puertolas@milenio.com