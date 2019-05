Muchos más Santa Rosa de Lima

El descuido y el abandono traen como consecuencia la descomposición, eso pasó en Santa Rosa de Lima, comunidad del municipio de Villagrán, donde las carencias son evidentes y lamentablemente apareció en el mapa en el momento en que un grupo delictivo se había adueñado del lugar aprovechando las carencias para obtener de algunos complicidades.

Nunca un gobernador había pisado el suelo de Santa Rosa de Lima en el municipio de Villagrán, las carencias son muchas, una escuela donde faltan maestros, seguro por ese ambiente sórdido en el que se sumergió esta población, además de la inexistencia de centro de salud, y un abandono total de sus calles algunas evidentemente sin pavimentar.

Me pregunto cuántos Santa Rosa de Lima habrá en el país, cuántas comunidades en México tienen carencias que sofocan y que permiten a grupos de delincuentes apoderarse de los territorios cubriendo necesidades, incluso primarias, de sus habitantes. En Santa Rosa, además de no haber centro de salud, tener una escuela deficiente, no hay fuentes de empleo y se vive al día todo un caldo de cultivo para que una sociedad se descomponga.

Ayer caminé por las calles de Santa Rosa, la seguridad regresó, si es que alguna vez la hubo, pero es una en la que existe permanencia de la policía, no es una en la que las calles estén despejadas, con banquetas libres, calles limpias, sombras de árboles y niños jugando en las calles, el ambiente se siente como de un enfermo en recuperación. Por fortuna en recuperación, para mala fortuna insisto, el inicio de todo mal son las carencias, y en México abundan futuros y posibles Santa Rosa de Lima.

No se puede pretender combatir la inseguridad ni la descomposición social solo con policías y operativos, y espero que la demagogia, que no es lo mismo que la atención de una necesidad real, no termine por hacer que broten más comunidades así, que lo que ponga en la mira a nuestros pueblos sea el progreso y el bienestar, y no que se hayan convertido en nidos de delincuentes.

