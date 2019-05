Desconfianza y policías

Esta es la escena: a un director de la policía municipal de Manuel Doblado, Guanajuato, para ser precisos, se le ocurre de buenas a primeras amagar a dos de sus elementos, ¡sí, no es cuento! A dos de sus elementos, mujeres además, tras aparentemente amenazarlas con la que sería su arma de cargo les encintó las muñecas y los tobillos para, todavía con un objetivo impreciso, sustraerlas de su municipio de origen y al cual servían para traerlas al municipio de León.

Pero eso no es lo único, todavía la historia es aún más inverosímil, resulta que tomó el vehículo oficial del presidente municipal para cometer su fechoría, misma que terminó gracias a la intervención de la Policía Federal que en un retén detuvo al interfecto para ponerlo a disposición del Ministerio Público, que resolverá si procede o no turnar el caso a un juez de control, todo parece indicar que así será, y por un delito grave como es el de secuestro.

Vuelve el fantasma de la viabilidad de las pruebas de control y de confianza que se aplican a los elementos de seguridad, pues este sujeto las había aprobado todas, de no ser así no habría ocupado el cargo de director. No quiero ni pensar cuál era la intención del encargado de la seguridad de Manuel Doblado al traer a estas mujeres policías lejos de su domicilio. Lo más común que ocurre en estos casos es un destino fatal. Ya las autoridades se encargarán de llegar a la resolución del caso.

Sería interesante que cada alcalde haga una revisión exhaustiva de quienes están al frente de las policías municipales, sobre todo en aquellos ayuntamientos que se encuentran en la zona conocida como el triángulo del huachicol. Claro es difícil prevenir un comportamiento ilegal, pero no hay nada como la probada lealtad a una corporación que se encarga de cuidar lo que más preocupa a los habitantes como es la seguridad.

Hoy, desafortunadamente, no todos los encargados de seguridad tienen concluidos sus exámenes, en pasadas administraciones, se usaba la figura del encargado de despacho, se dijo que se procedería contra estos alcaldes que mantenían a jefes de Seguridad sin embargo nunca pasó. No se puede generalizar, pero con estos hechos en nada se ayuda a cambiar la imagen de los primeros respondientes como son los policías municipales.

