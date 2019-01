¿Delinquir a gusto?

Siendo honestos, me quedé frío cuando el Presidente aseguró que no era su objetivo principal el capturar a cabecillas del crimen organizado: “No se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal”. O sea… ¿cuál es la función entonces de la autoridad frente a los criminales?



Y prosiguió: “La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública. Lo que buscamos es que haya seguridad”. Perdón pero ¿cómo se pretende garantizar la seguridad pública teniendo a los grandes orquestadores del crimen en la calle?, entonces… ¿para qué quiere a la Guardia Nacional?



Estoy totalmente de acuerdo que la guerra contra el narcotráfico (la armada) no es la solución para acabar con la violencia en el país, pero creo importante que sí exista una lucha para dar con los responsables de la violencia en México, que son ni más ni menos que los grandes orquestadores del crimen organizado. Entonces cómo pretenden acabar con el huachicoleo, si el objetivo principal no es detener capos.



Claro el gobierno no solo puede dedicarse a perseguir criminales, al menos no el Ejecutivo directamente, pero para eso existen las áreas que deben hacerlo.



Me pregunto si los programas sociales que pretende implementar el gobierno federal serán suficientes para acabar con las bases sociales que el crimen organizado ha formado y que le permiten flanquear las operaciones de la autoridad en contra de grupos que se dedican a “beneficiar” a sus allegados mediante actividades ilícitas.



Digamos que el fenómeno no es nuevo y tampoco podemos hablar que la “necesidad” y la “falta de recursos” con los padres de la delincuencia. Ayer el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, dijo que el operativo emprendido por las fuerzas del orden tuvo como primer frente a un grupo de alrededor de 100 civiles dispuestos a hacerles frente, para evitar que llegaran hasta el centro de distribución clandestino de huachicol conocido como El Hoyo.



Eran cien personas dispuestas a todo incluso a morir y que sirven como carne de cañón a los delincuentes para evitar cualquier acción en su contra, entonces, quienes organizan estos actos delictivos, ¿no serán

perseguidos?



Ok se acabó la guerra pero… ¿significa amnistía a los capos?

miguel.puertolas@milenio.com