Bonito León

Al igual que millones de mexicanos, los leoneses han enfrentado un sinnúmero de situaciones que no les han impedido colocar a esta gran ciudad como una de las más importantes de México. De ser un municipio más en el paso hacia la Ciudad de México, a convertirse en una de las capitales industriales del país, ha sido producto del esfuerzo y la tenacidad de quienes creemos en esta tierra de oportunidades.



Hoy León es una ciudad reconocida no solo a nivel nacional, sino también internacional, su feria, sus tradiciones e historia han trascendido las fronteras y cada vez más es el destino de cientos de personas que quieren llevarse un recuerdo de su paso por León, Guanajuato.



He visto gratamente, cómo quienes nacieron aquí, y quienes se han convertido en leoneses por adopción aprenden a querer la ciudad y procurar por su bienestar. No importa las malas rachas por las que haya pasado, León siempre crece porque “El Trabajo todo lo

vence”.



Con esa filosofía de vida es como tenemos como resultado bellezas arquitectónicas que se alzan para mostrar al mundo por qué esta ciudad es grande: el Arco de la Calzada coronado con el León mirando al horizonte, un hermoso Expiatorio, un bello Centro Histórico protagonista de innumerables pasajes de la historia de México o un moderno y muy funcional Teatro Guanajuato Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña.



Caminar por la ciudad me ha llevado a entender su grandeza, que no solo se ve en la arquitectura de ella, sino en su gente, que ha conseguido que se hable de León en el mundo con su Festival Internacional del Globo, la fiesta que representa el Rally y la gran cantidad de industrias que han venido a reforzar ese afán de trabajo, llevando a la ciudad, sin perder su origen, más allá de ser los grandes productores de cuero, calzado y marroquinería.



Hace dos años que llegué a León, Guanajuato, con la firme intención de sumarme a ese esfuerzo y hacer de nuestro medio uno con el que cada habitante de esta tierra se sintiera identificada, hoy estoy convencido que el camino apenas empieza y que un horizonte promisorio nos depara, ese lema que lleva la ciudad en su escudo “El Trabajo todo lo vence”



No importa cuántas adversidades se tengan que enfrentar, la entereza de quienes somos parte de de esta comunidad nos llevará siempre a vencer cualquier obstáculo.



Ya lo decía José Alfredo Jiménez: “Bonito León, Guanajuato; su Feria con su jugada, ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada”.

