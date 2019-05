Política la renuncia de Germán Martínez

La inesperada renuncia al IMSS de Germán Martínez Cázares, se convirtió en el dardo envenenado en contra del gobierno de la República, toda vez que quiérase o no, el ex panista dejó en claro que es la Secretaría de Hacienda la que persiste en estrangular a instituciones o a personas físicas en la llamada Cuarta Transformación.

Y es que en la renuncia presentada al propio López Obrador, el ex panista exhibió a los operadores de la Hacienda pública que comanda Carlos Urzúa, y no cejan en su intento -según testimonios de Martínez Cázares- de convertirse en los contralores del propio IMSS en todos los estados de la república para así determinar todas las acciones de compra y abastecimiento a todas las clínicas y hospitales diseminados estratégicamente por todo el territorio nacional.

Empero, el meollo del asunto en la dimisión del otrora dirigente del PAN en tiempos de Felipe Calderón, está la venganza del propio Martínez Cázares hacia el ahora Mandatario de la Nación, porque siempre fueron adversarios que se dieron con todo sin miramientos.

Por ello, no sería nada raro que la treta de Germán Martínez en la aparente alianza con AMLO se haya convertido en un instrumento de golpeteo bajo del ex blanquiazul, en pos de una venganza tras la férrea disputa que protagonizaron hace ya más de 12 años, cuando Felipe Calderón le ganó por menos del 1 por ciento las elecciones presidenciales de julio del 2006 y que lo convirtió en el Presidente de México.

En la carta-renuncia pública que le envió el ahora ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a López Obrador, le reitera “la injerencia perniciosa” que ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y más en concreto en la prestación de servicios de salud que otorga el IMSS desde su fundación.

Sin duda, la acción de Martínez Cázares –que cayó como balde de agua helada entre los integrantes de “definición” de Morena- nadie la esperaba, debido a que en apariencia, el ex líder albiazul se acoplaba a la acción y directriz que empezaba a tomar su rumbo definitorio de parte del propio López Obrador.

La renuncia-denuncia del ex panista establecerá un nuevo derrotero en la administración pública federal, en la que podrían correrse riesgos si los titulares de las diversas dependencias del gabinete lopezobradorista no se identifican con el tabasqueño y pueden convertirse en voces discordantes con el régimen que empieza a enfrentar los primeros síntomas de desaveniencias que pareciera ser, no tendrán componenda.

Notas de Trascendencia.-

Carlos Lomelí Bolaños, Superdelegado en Jalisco del gobierno federal, si es investigado por la Secretaría de la Función Pública, tras revelarse que tiene nexos con empresas farmacéuticas que le venden medicamentos al sector salud.

El ex candidato de Morena a la gubernatura de ese estado, fue denunciado en la dependencia federal, luego de que se informó que a pesar de negarlo, aun mantiene relaciones económicas con empresas que le venden y suministran medicamentos de primera necesidad al IMSS, ISSSTE y a los hospitales que dependen del sector gubernamental.