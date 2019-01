Tablero presidencial y sucesión en UdG

Hay quienes cruzan el bosque y solo ven leña para el fuego. Jalisco es epicentro de diferencias con el gobierno de López Obrador. La relación entre Enrique Alfaro y el Presidente hoy no pasa por su mejor momento y de aquella alianza política en 2006 ya no quedan ni las buenas intenciones. La figura de los llamados superdelegados ha sido materia de controversia entre gobernadores; sin embargo, el jalisciense continúa aduciendo que se vulnera el federalismo ante una imposición desde Palacio Nacional para controlar varios rubros, no exclusivamente el social y económico.



Un ejemplo podría estar ya en curso. La Universidad de Guadalajara ha comenzado su proceso para elegir nuevo rector. La segunda universidad más importante del país es un actor de relevante influencia no solo local sino nacional y una de sus figuras más importantes, Raúl Padilla López, ha traspasado fronteras como interlocutor de alto nivel en el mundo de la cultura a través de la FIL.



El ex rector de la casa de estudios logró su transformación a partir de su liderazgo y así convertirse en actor fundamental dentro de la política estatal desde 1989 cuando inició su periodo como rector. Las vidas políticas de Alfaro y Padilla no son ajenas en la lucha por el poder y mantener el statu quo junto a otro poder no menos relevante: la arquidiócesis tapatía.



Con el arranque formal en la sucesión por la rectoría, las aguas de la comunidad universitaria tocarán los muelles de la política estatal, religiosa y nacional. Justo cuando la lejanía entre Alfaro y López Obrador abre las puertas para otra alianza estratégica entre el primero y el ex rector, ambos políticos profesionales, hombres pragmáticos y con una relación de respeto mutuo.



La UdG es factor de estabilidad en Jalisco, como la UNAM para CdMx. Lo que sucede intramuros tiene efectos colaterales y expansivos, el reciente “error” cometido por la 4T en la iniciativa para derogar la reforma educativa sobre la autonomía de las universidades encendió las alertas entre especialistas y académicos.



Y con la curiosa embestida desde Palacio Nacional contra Jalisco, la mesa está puesta para los acuerdos entre poderosos sectores y prominentes figuras locales justo en el timing sucesorio de la UdG, donde los intereses mostrarán músculo.



El reto para evitar una mayor polarización dadas las circunstancias actuales no es menor. Y Jalisco en el tablero presidencial sin duda es un foco rojo…





