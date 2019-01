La 4T: romperse por dentro

No hay peor certidumbre que la incertidumbre. Demasiadas señales encontradas suceden en varios ámbitos. ¿Será parte de una estrategia que solo pocos entienden?



Inuadito que ante un problema de aplicación de la ley por el bloqueo de la CNTE a las vías férreas en Michoacán, el intercambio de culpas y señalamientos entre Silvano Aureoles y López Obrador sea la llave de la puerta a la solución del problema.



Nada nuevo hay detrás de la estrategia de chantaje político de esta organización que eligió Michoacán para sus beligerancias, cuando Ciudad de México siempre ha sido su terruño preferido para presionar, a través de un caos organizado, la atención a sus demandas, que se limitan básicamente al flujo de dinero. Tampoco nada nuevo hay en la postura del Ejecutivo sobre la política de no represión y el diálogo como vía para dirimir conflictos.



La CNTE, aliada estratégica de Morena, extorsiona políticamente al inquilino de Palacio Nacional con dolo, alevosía y ventaja. Aureoles, en una movida por demás audaz, aprovecha la coyuntura para ausentarse y compartir el costo político de una pérdida que suma la friolera de miles de millones de pesos.



En otro frente, de los múltiples que la 4T tiene abiertos, México se desgarra las vestiduras explicando, ante una medida unilateral del gobierno de Donald Trump, que no será tercer país seguro para después, siempre sí, recibir al primer migrante de regreso mientras se le tramitan sus documentos para residir en Estados Unidos. Esto, aduciendo razones humanitarias, cuyo concepto se utiliza de manera ambigua y muy elástica, porque si de crisis humanitarias hablamos, solo hay que mirar Tijuana más lo que se acumule con lo que le falta y lo que le llegue del país vecino.



Abrazos, no balazos. Diálogo, no represión. Y todo apunta que la chequera abierta para lo que se ofrezca, CNTE o gastos de manutención para migrantes. La república amorosa que debe sostener la lápida de una incertidumbre ante el vacilante manejo de crisis generadas por peligrosos conflictos que inquietan a propios y extraños. México cuenta con un Presidente fuerte, con un inobjetable manejo del concepto propaganda, pero con un gobierno que manda señales de agotamiento, contradicciones y titubeos.



Tarde o temprano esto hará implosión.







