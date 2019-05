Una renuncia sin sorpresa

Muchos se sorprendieron por la renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS, aunque para mí no lo resulta tanto.

No me sorprende porque en el fondo es algo que hace sentido: Germán Martínez es un hombre que poco o nada tiene en común ideológicamente con Andrés Manuel López Obrador.

Entiendo que Martínez haya renunciado al Partido Acción Nacional y renegado de sus excompañeros asqueado de la corrupción y las luchas de poder al interior del blanquiazul; pero de allí, a volverse un hombre liberal y de izquierda hay mucho trecho, y al parecer Martínez Cázares no lo recorrió por completo.

Germán Martínez estudió Derecho en la católica Universidad La Salle. Se afilió al PAN en la vorágine que causó Manuel Clouthier en su campaña presidencial, y se involucró de tal manera con su partido que llegó a la presidencia nacional del PAN entre 2007 y 2009. Antes había sido secretario de Estudios del CEN del PAN, y director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández, el órgano ideológico del partido.

Martínez, según se desprende de algunos de sus escritos, se formó en esa corriente humanista más cercana a los jesuitas y a los viejos militantes de Acción Nacional. Su espíritu, pues, está forjado en una corriente que busca el bien de México desde una trinchera más cercana ideológicamente al humanismo católico y, por ende, alejada de lo que es la Cuarta Transformación, que tiene un ADN priista.

Por eso me sorprendió la cercanía de Germán Martínez con López Obrador. Y no pretendo juzgar quién está del lado correcto y quién no. Puedo decir que ambos personajes quieren profundamente a México, pero me parece que tienen más diferencias en la ruta, que en la meta.

Ya instalado Germán Martínez en el IMSS, en medio de la batalla por los presupuestos y por el poder, el antiguo panista vio que estaba en un lugar muy alejado de donde su corazón esperaba latir. Y por eso la renuncia.

No es este texto una defensa de Germán Martínez. En todo caso es un intento por explicar, por explicarme, cuál fue el trasfondo de su diferendo con la Cuarta Transformación.

twitter: @baezamanuel