¿Quedarse callado es mentir?

Siempre me ha quedado la duda sobre si no decir la verdad, es lo mismo que mentir.

Para intentar aclarar, recurro al siempre confiable diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que su sitio de internet define mentir como: 1) Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. 2) Inducir a error. 3) Fingir.

Todo este preámbulo viene a cuento porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, durante la crisis de escases de gasolina de principios de 2019, se guardó la evidencia de que en México apenas había gasolina en todo el país para abastecer una semana. Añadió López Obrador que no lo dijo “en su momento por una cuestión estratégica, y también porque tiene uno que andarse cuidando, porque a los conservadores no les importa nada, qué les va a importar que le vaya mal al país”.

Después de explicar cómo actuaron los conservadores en los tiempos de Benito Juárez, López Obrador justificó su silencio público con el argumento de que “hay cosas que no se pueden decir, porque (los conservadores) son capaces de todo”.

Y algo más comentó: “Por eso también la prudencia en las relaciones internacionales, imagínense que una circunstancia así, toco madera, decidan no vendernos gasolinas. ¿Aguantaríamos? Ah, y eso tampoco lo entienden los conservadores porque no les importa”.

Bien. Ya lo dijo y ya no hay nada qué hacer. Pero... ¿Se justifica una decisión de esa naturaleza? ¿Es válido guardarse información sobre temas críticos para el país?

Puedo pensar que sí. Que es una práctica común en los gobernantes. Tal vez para evitar compras de pánico. O disminuir la posibilidad de manifestaciones que pudieran tornarse violentas. O evitarnos angustias.

Pero en el caso de López Obrador puede haber un contrasentido. El presidente ha repetido de manera frecuente la frase “no mentir, no robar, no traicionar”, y ahora queda la duda sobre si no dar información precisa, completa o real, es mentir o simplemente es un acto de prudencia. Lo único bueno para él es que, con la crisis del IMSS, el tema de su no declaración pasó a segundo plano.

twitter: @baezamanuel