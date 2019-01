Llegó la amnistía

Tuve que ir a la página de internet de la presidencia para saber si lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de ayer era tal como lo reportaban los medios. Y sí. Tal cual: el Gobierno de México no perseguirá a los capos del crimen organizado. Punto.



Suena increíble, pero es verdad. Aquí la transcripción de las palabras de AMLO ante la pregunta de cuál era el plan para capturar a los objetivos primordiales de la lucha contra la delincuencia:



“No se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios.



“¿…se acabó la guerra contra el narco, presidente?



“No hay guerra, oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz.



Con su respuesta, López Obrador hizo oficial lo que anunció en campaña: que habrá amnistía para los criminales.



Porque ahora los jefes del narcotráfico, los responsable del robo organizado de gasolina, de las redes de trata de personas, de las bandas de secuestradores, sólo irán a la cárcel cuando se les detenga en flagrancia, o si deciden entregarse a la Policía en un arranque de arrepentimiento.



Lo que ha declarado López Obrador es simplemente la pax narca, una definición acuñada por diferentes analistas políticos y de seguridad para explicar una decisión que permitirá a los criminales organizados trabajar sin temor a ser capturados, a cambio de que no se altere el orden público. Un pacto real, pero no oficial.



Esa pax narca no es nueva. Existió en los años de gobiernos priístas, y se mantuvo en la administración de Fox. Quien la habría roto fue Felipe Calderón.



Hoy López Obrador ha decidido retomar esa postura de “no intervención” ante el crimen organizado, con la esperanza de que bajen las ejecuciones que tanto daño han hecho al país. Una apuesta arriesgada por la que deberá rendir cuentas el presidente dentro de seis años. ¿Resultará ganador?

twitter: @baezamanuel