La crisis, a revisión

Un poco de tranquilidad luego de casi tres semanas de agobio. Ya el abasto de gasolina en la zona metropolitana de Guadalajara tiene visos de normalizarse, lo que disminuirá la presión sobre las autoridades federales y estatales, pero sobre todo hacia los automovilistas, quienes tuvieron que dedicar horas a conseguir combustible para sus vehículos.



Desde el pasado viernes fue posible ver que más gasolineras ofrecían su producto, y que en cada una de ellas había filas cortas para cargar gasolina, contrario a las que tuvimos que hacer la semana pasada, donde se tenía uno que esperar de dos a cuatro horas para que le vendieran no más de 500 pesos de gas.



Lo cierto es que no todo está resuelto. En Jalisco hay más gasolina, pero sigue uno encontrando estaciones de servicio cerradas. Hoy, inicio de semana, será un buen termómetro para saber qué tanto mejoró el abasto en la capital jalisciense.



Ahora lo importante será saber exactamente qué fue lo que provocó el desabasto, y qué posibilidades existen de que se repita un fenómeno similar.



Sobre la falta de gasolina se ha dicho y escrito mucho, pero no hay una certeza sobre el tema. La versión oficial, es decir la versión de Andrés Manuel López Obrador, es que los constantes “ataques” sobre los ductos por parte de ladrones de combustible pusieron en jaque el suministro al centro del país. Otras voces, entre ellas las de columnistas y periodistas respetados, afirman que el desabasto fue por problemas en el manejo de la producción de combustible en la refinería de Salamanca, o la reducción en las importaciones de gasolina y crudo ligero.



Si la actual administración federal buscara despejar cualquier sombra de duda sobre su actuar en el tema de la crisis de los hidrocarburos, bien valdría la pena que abriera sus registros a la opinión pública. Y para ello sería ideal la creación de una comisión especializada que revisara a fondo toda la papelería y archivos disponibles sobre el manejo del petróleo y sus derivados desde noviembre del año pasado.



Dicha comisión podría integrarse por expertos designados por universidades, cámaras y el Congreso de la Unión. Hacer público lo recopilado sobre dónde estuvo el problema, y cómo solucionarlo, sería clave para mejorar la relación gobierno-sociedad.







