Escribo este texto sin conocer el resultado del sexto partido entre los Charros de Jalisco y los Yaquis de Ciudad Obregón. Tal vez ya los Charros sean campeones, o se jugará hoy el séptimo y definitivo juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico.



Lo interesante del caso es que el beisbol en Jalisco ha crecido en los dos años recientes, y se convierte en un atractivo turístico y económico para el estado. Los números hablan de estadios llenos durante los partidos de la postemporada. Al estadio local le caben poco más de 16 mil personas, y todos consumen alimentos y bebidas, además de la compra de recuerdos y otros gastos, como taxis o estacionamientos, lo que refleja no sólo el interés local por la llamada pelota caliente, sino que muchos aficionados viajan desde otras latitudes para ver los encuentros, y eso se traduce en ingresos por hoteles y consumos en la zona metropolitana de Guadalajara.



Lo cierto es que la apuesta por regresar a Jalisco al beisbol profesional ha resultado un éxito, y gran parte de ello se le debe a los empresarios que apostaron por la franquicia deportiva, y al gobierno estatal pasado por haber apoyado la iniciativa. Hay, como siempre, polémicas aisladas en torno a la pertinencia de los estímulos oficiales a un equipo privado, pero a la hora de revisar los beneficios para la entidad, seguramente hay un saldo positivo para el estado. Ingresos económicos y una buena promoción de la entidad, son temas que valen la pena.



Ampliar las franquicias deportivas en Jalisco es un buen camino para impulsar la economía y el espíritu deportivo de Jalisco. Ahora sí que no sólo de futbol viven los aficionados. El beisbol ha probado ser un buen imán de taquilla y de interés deportivo. Y la posibilidad de que otros deportes florezcan en el estado se antoja interesante.



Insisto en que no conozco el resultado final del partido que se juega mientras escribo, pero es buen momento para felicitar a todos los involucrados en el beisbol profesional de Jalisco. A Salvador Quirarte en su papel de presidente de Charros de Jalisco, y a todos quienes invirtieron y laboran en esa empresa. A las autoridades estatales y municipales por su apoyo a ese deporte; y, por supuesto, a los aficionados, que son la pieza clave para un éxito como el vivido esta temporada.



