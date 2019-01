Armando Brenez Moreno rendirá hoy su primer informe de labores del frente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), cargo que ocupa por el periodo 2018-2019.



Brenez Moreno, ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, ha destacado en su labor no sólo por su labor dentro del gremio que preside, sino que también por su involucramiento en temas de interés para el estado.



Algunos de los temas en los que el presidente del CICEJ ha intervenido son polémicos socialmente, como es el caso de la presa El Zapotillo, obra que el ingeniero Brenez defiende en su concepto original; pero en otros está en perfecta sintonía con la mayoría de la opinión pública, como fue el caso de los neoprenos de la Línea 3 del Tren Ligero, mismos que fueron colocados sin tener la calidad requerida, acción criticada por el titular del colegio.



Incluso, respecto a la Línea 3, Armando Brenez consideró inapropiada la visita que presumiblemente haría el presidente Enrique Peña Nieto a Guadalajara para inaugurar la obra (que no la operación) de la polémica línea de transporte. “Yo creo que no tiene caso venir a inaugurar una obra, y más con este tipo de acontecimientos tan grandes, como no pasar esos neoprenos...”, dijo ante medios de comunicación días antes de la visita presidencial en la que, a final de cuentas, sólo se colocó una placa para satisfacer el ego del entonces mandatario federal por una obra impulsada por su gobierno.



La importancia del informe de labores que como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco hará hoy Armando Brenez radica no únicamente en el recuento de su labor como dirigente; de acuerdo con algunos de sus colaboradores, el titular del CICEJ fijará una postura sobre el desarrollo y el futuro de la Línea 3 del Tren Ligero. También dará una opinión a nombre del gremio sobre la crisis que sufrió Jalisco por el reciente desabasto de gasolina.



Armando Brenez es de espíritu ligero, pero su posición como ingeniero, y como representante del gremio, ha sido firme y crítica en su momento. Habrá que estar atento a su mensaje de hoy como presidente del CICEJ.





twitter: @baezamanuel