Mala percepción

La forma en que ven a La Laguna quienes llegan de otras partes del país, o de quienes viajan constantemente a Saltillo, Monterrey o Durango, es de una región en el más completo abandono, sucia, basura por todos lados, baches, socavones, fugas de agua y no se diga drenajes colapsados.







No se ve modernidad por ningún lado, al contrario, los municipios parece que han sufrido un atraso, ya que no hay obras que realmente destaquen. Se habla del Metrobús, pero la realidad es que es fecha en que todavía no se ponen de acuerdo cómo habrá de funcionar, en dónde quedarán los parabuses y las obras del mismo siguen con atrasos.







En Matamoros, que es en donde va a empezar, las autoridades nada saben, los transportistas no han sido informados, además que en este municipio no se observa la infraestructura por donde van a circular los camiones. Vemos que los encargados de los sistemas de agua, se han convertido en piedras en los zapatos de los alcaldes, ya que se puede ver el mal trabajo que realizan, dejando por donde quiera zanjas que nunca regresan a tapar.







De los drenajes colapsados, pasan los meses y las familias tienen que soportar la pestilencia que los mismos despiden, además, siempre están en riesgo de contraer enfermedades. No sabemos qué sucede al interior de las alcaldías, ya que no se observa que los presidentes municipales exijan a sus directores trabajo, acompañado de resultados.







Algo deben de hacer los alcaldes y lo principal sería colocar a personas que realmente conozcan las encomiendas que les encargan, ya que de lo contrario la región seguirá mostrando su peor cara. No cabe duda que las comparaciones son malas, pero hay un mundo de diferencia entre las ciudades de La Laguna con Durango capital, Saltillo y la Ciudad de Monterrey.





Es triste ver como no hay municipio en la Comarca Lagunera que destaque por sus obras, pero si brillan por estar en el más completo de los abandonos. Ojalá que el presente año y con algunas administraciones nuevas, todo sea diferente.