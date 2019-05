Esperanza de onappafos

Los propietarios de los vehículos de procedencia extranjera, siguen con la esperanza de que muy pronto sus “chocolatos” puedan ser regularizados.

Ellos siguen creyendo en Guadalupe Barrios, presidente de la Onappafa, quien logró reunir en el Auditorio Centenario de la Expo de Gómez Palacio, a más de 3 mil 500 agremiados a su movimiento nacional, para volver a darles un “coco wash”, para explicarles que por fin se puede hacer realidad su lucha por la regularización.

El líder de los autos “chuecos” les dijo que ya están por lograrlo, gracias a una iniciativa de ley que entró al Senado de la República.

Dicen que por ahí hay truco, todo para poder seguir manteniendo a los propietarios de vehículos extranjeros dentro de Onappafa, ya que el senado discutió la iniciativa pero no determinó nada, por lo que la misma fue enviada a la Secretaría de Economía y Hacienda, misma que supuestamente será la encargada de determinar diferentes aspectos, como los costos que tendrá la regularización por marcas, modelos y tipo de vehículos, así como los de carga pesada.

El dirigente de los “chuecos” se las sabe de todas todas, tantos años manejando el pandero, por lo que ahora parece que la Cuarta Transformación lo está transformando a Morena, por lo que confía en Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México para que les dé el empujón que necesitan, para que les autoricen la regularización.

Mientras que miles de dueños de vehículos “chocolates” se podrían ver beneficiados, el sector automotriz está sufriendo, ya que saben que las ventas de sus autos nuevos y seminuevos se vendrían abajo.

Es ahí en donde el gobierno federal está midiéndole el agua a los camotes, ya que por un lado beneficiará a personas que no tienen para pagar un vehículo de agencia, por lo que no les queda más remedio que comprar aunque sea viejito, un auto de procedencia extranjera. López Obrador sabe que de autorizar esta regularización, se echaría encima al sector empresarial, con el que no está muy bien en estos momentos.

Los dueños de los "chocolatos" y Guadalupe Barrios ya empiezan a ver la luz al final del camino.









