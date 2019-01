Primero escuchar

Todos experimentamos la necesidad de ser atendidos, que nos escuchen. Necesitamos que haya alguien ahí que preste atención a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que deseamos…

Muchas veces esta necesidad tan básica no es satisfecha.

Nos enfrentamos a barreras en forma de personas que imponen su autoridad o no escuchan nada que no vaya en su línea de pensamiento o de sus intereses, aquellas personas llenas de prejuicios o de opiniones cerradas que no admiten réplica; aquéllas que están pensando lo que nos van a decir antes de que terminemos de hablar, y así un sinfín de etcéteras.



Necesitamos ser escuchados, pero estamos rodeados de gente que, a su vez, necesita atención.

Cada uno con su historia, con su opinión, con sus argumentos, con su juicio y con su verdad, con su necesidad de ser escuchado y tomado en cuenta.

A veces con personas con las cuales convivimos todos los días, comemos en la misma mesa, y vemos la misma televisión, no existe capacidad para encontrarnos y escucharnos, no se alivia nuestra soledad a pesar de que compartimos el mismo techo.



Así las cosas, podemos optar por gritar (o gritarnos) más fuerte, haciendo ruido hasta que nos escuchen, como los niños que no dejan de gritar y llorar hasta que en la desesperación la madre y/o el padre les prestan atención; o podemos optar por iniciar un proceso donde la iniciativa esté desde cada uno de nosotros, es decir que podemos decidir escuchar en primer lugar, o primero nosotros, siguiendo aquella máxima de que “si quieres que te escuchen, escucha tu primero”.



Decidir escuchar lo que otro tenga que decir, sin prisas, sin juzgar, sin importar que lleve o no la razón, para prevenir conflictos y malos entendidos. Para estrechar relaciones, para apreciar qué hace único al otro, cómo siente, cómo piensa, cómo afronta la vida, porqué es como es. Vale la pena ser el primero en escuchar.

De alguien tiene que partir la iniciativa. Cuando la otra persona capta que, de veras, nos importa lo que dice, no sólo le estamos haciendo a ella un regalo que anhela; también estamos haciendo algo bueno por nosotros mismos.