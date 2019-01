Está atónito: constata que el avispero resultó más bravo de lo esperado. De la Torre se dedica a ver pasar los tiempos, profesionalmente, dice, sentado la mayor parte del día en una silla playera de lona, leyendo libros y periódicos o haciendo algunos apuntes. Todo en una tableta sobre las rodillas.



Viejo conocido, De la Torre me envió en un mail sus ideas del pinchazo al huachicol: “Como ahora estamos de moda los viejos, no solo por la mensualidad que recibiremos (ojalá) sino por la edad promedio de nuestros gobernantes, más pausados y menos mídelo-todo, me atrevo a compartir esto”.



Siguió: “Aunque su enorme popularidad sigue intacta, la presidencia de AMLO quedará marcada para siempre por la guerra al huachicol, de la misma manera que el sexenio de Calderón quedó marcado por la guerra del narco que emprendió. Y que perdió.



“La nueva guerra será importante no sólo porque se trata de liberar el combustible de manos ajenas y numerosas, sino por las consecuencias que una buena parte de la población urbana del país ha debido experimentar y en muchos casos literalmente padecer. Sobre todo por la violencia contenida.



“Nadie esperaba que la guerra al huachicol trajera una tan larga escasez de combustible. Y que resultara tan misteriosamente difícil volver a la normalidad.



“¿Cómo va a terminar de encarar López Obrador este huachicolero? Esa es la pregunta más importante del momento. Y es la inquietud que va siempre junto con las preguntas importantes.



“A como van las cosas hasta hoy, se presenta a mi viejo juicio una cada vez más clara disyuntiva. O tenemos un gobierno en definitiva torpe que no ha sabido hacer las cosas sin afectar tan seriamente la vida, tal como los memes lo han hecho ver, o lo que hay dentro de la cloaca destapada es mucho más de lo esperado”.



Sigue: “A mí me cuesta trabajo pensar que estemos bajo el mando de un IQ bajo, o de una torpeza máxima. Irse por ese lado tratando de entender lo que pasa siempre resulta un camino fácil y tentador. Claro que nadie llega a gobernar con una preparación suficiente, pero eso es otra cosa. Y peor me parece debatir si somos pueblo bueno o malo. Partamos de que todos somos de talla regular y lo que necesitamos construir un Estado de derecho.



“Entonces... estoy más asombrado que otras veces. Lo que uno no puede dejar de ver tras el vidrio traslúcido es la sombra de un crimen organizado violento, infiltrado hasta la médula de ese otro país llamado Pemex, donde es prácticamente imposible saber quién responde a un jefe y quién a otro. No sé, pero veo que de otra forma ya se hubiera resuelto la crisis, aun con ciertos errores de manejo.



“¿Estamos en otro campo de batalla de la misma guerra en la que hemos estado (y no hemos ganado) durante ya tantos años y tantos muertos? Esa es mi preocupación y mi asombro. Hasta ahora sólo lo había compartido con mi perro Jourdegloire, también jubilado, que me acompaña junto a esta silla de tijera y que, lo digo con orgullo, se mueve menos que yo”.



Hasta aquí De la Torre. Lo que más me llamó la atención fue el nombre del perro.



Después de tres vueltas, caí: Jourdegloire es el día glorioso del segundo verso de la Marsellesa. Claro, algo así como Masiosare en versión fifí.







