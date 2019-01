¿Quién es Pacheco Pulido?

Las últimas semanas han sido turbulentas para México, nuestro presidente ha declarado la guerra al huachicol, que lamentablemente ya cobró más de cien vidas en el trágico evento de Tlahuelilpan, Hidalgo.



Aquí en Puebla, el martes pasado retumbó el Popocatepetl, recordándonos que aún sigue activo, y que no pasó de ser más que un pequeño sobresalto. También se cumple un mes del fallecimiento de la gobernadora Martha Erika y su esposo Rafael Moreno Valle y nada se sabe aún de las causas del fatídico evento.



En cuestión política, el ex alcalde Luis Banck declinó de cualquier posible aspiración a la candidatura por la segunda elección para gobernador, por otro frente Enrique Doger ha anunciado que buscará la candidatura para gobernador por parte del PRI y se destapó Alejandro Armenta Mier por parte de Morena.



En la designación del gobernador interino, el PAN estatal no logró ponerse de acuerdo, y su propuesta fue desechada por no cumplir con los requisitos mínimos, situación que aprovechó Morena para pactar con el PRI, el llamado “PriMor”, y sin mayor inconveniente se designó como gobernador interino a Guillermo Pacheco, con el voto de los diputados panistas.



Mi estimado maestro Guillermo Pacheco Pulido quien fue partícipe de algunas decisiones de mi vida profesional, así como en el arreglo de la política para un buen gobierno en largas charlas de café; apoyó a muchas generaciones de abogados nobeles desde el puesto político que ocupara, siempre tuvo palabras de aliento intercaladas en acciones políticas , esto es lo que lo hace diferente a cualquier otro tipo de candidato propuesto, con la capacidad de convencer a tirios y troyanos, buenos y malos, efectivamente es una persona mayor con mucha experiencia de vida, y creo firmemente que en estos cinco meses de su gobierno dará un ejemplo de civilidad política, así como que será imparcial en la toma de decisiones en relación a la preparación y confección de las elecciones extraordinarias.



Recuerdo que en 1977 fuimos víctimas de la llamada “democracia transparente”, esta consistía en que las bases del partido elegían abierta y públicamente a sus candidatos, en teoría se oía bien pero en la práctica esto no sucedía dentro del PRI, ya que aparecían votos “invisibles”.



Si habremos de exaltar alguna virtud de Guillermo Pacheco es en el orden político, sabemos que anuncia la preeminencia del ciudadano frente el estado, el cual no es más que un instrumento creado para procurar el bienestar. Sostiene que el estado de derecho combate el sectarismo, el influyentismo, la desigualdad, la injusticia, rechaza la idea de partido único y defiende la soberanía popular, lo que lo hace el personaje ideal para el interinato.



Confiaremos en estar de acuerdo con Pacheco y con todas las fuerzas políticas poblanas del PAN, PRI, PRD, MC, Morena, PT, Partido Verde, Compromiso por Puebla y demás, para transitar en este difícil y escabroso momento político por el que estamos pasando, para que una vez más le demostremos a la sociedad y a los que vienen, de qué material estamos hechos . Como ya es proverbial, dijeran mis tías, “Viejos los cerros, y reverdecen”.