AMLO está inventando un nuevo sistema de gobernar

Y también El Bronco.

Yo tengo muchos años de estar observando la política y nunca había visto un gobernador que solo su tesorero presenta un brillante programa concreto y el resto solo informan cuando les preguntan, y no presentan proyectos de desarrollo institucional, de forma ordenada.

Pero él no es el único caso, pues nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene muchas más ocurrencias que quiere concretar, pero no tiene dinero y en su afán mesiánico, que espero pronto se le quite, busca recursos y está encontrando algunos para concretar sus ideas y proyectos como el Tren Maya, el tren interoceánico y las refinerías, que es un absurdo; como también lo fue suspender definitivamente la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

En fin, es simplemente una nueva época democrática, que con el ejemplo del presidente Trump, está exponiendo el desorden y la improvisación. Ojalá esta forma de gobernar el país resulte mejor que las anteriores, pero haciendo a un lado la corrupción y la impunidad, pues además no le veo muchas luces a los nuevos representantes de nuestro espíritu cívico.

