¿Por qué no ha aparecido la columna hace días?

Los médicos me ordenan reposo absoluto. Pero logré permiso para escribirles estas líneas. Les expliqué cuánto amo a mis lectores y cómo me sentía en deuda con ellos (ustedes) acerca de una explicación de mi ausencia al trabajo.



Simplemente, he estado, de cama en cama de hospitales, debido a mis 90 años y anexos a esa causa. Por supuesto. He visto más caras de médicos, paramédicos y enfermeros que las vistas por Scott Boras de gerentes-generales y presidentes de equipos, tratando de firmar a Bryce Harper. Pero, según los especialistas, que han sido de los mejores, “todo va muy bien”.



Sufro de esa enfermedad incurable que llaman vejez, después, padezco de arritmia y estaba perdiendo sangre, por lo que me bajó mucho la hemoglobina. Todo eso ha sido dominado por los galenos and. Co. Gran paso. Me siento mejor. Pero ellos, cautelosos, me piden olvidarme de hacer las docenas de llamadas diarias para preguntar si finalmente firmó Manny Machado, olvidarme de la agradable angustia por escribir y enviar la columna diaria, olvidarme de ir a desayunar a “El Camarón Borracho”, en Miami Beach, para obtener noticias de mis amigos scouts; es decir, me han prohibido trabajar, “por unos días más”.



Para estar enfermo a esta edad, sin haberlo estado nunca, hay que tener una paciencia siriaca. Soy novato en estos menesteres. Imagínense un viejo de 90 años novato en Grandes Ligas, porque para esto de hospitales y médicos se necesita tanto esfuerzo como para ser bigleaguer.



He disfrutado con placer y en cantidad, un especial elíxir, un reconstituyente divino: El amor de mis lectores.



Como podrán suponer, obedeciendo a los médicos, hacía muchos días ni veía la lap top, y ayer, cuando le dije a mi amiga Ana María Roque y a mi esposa Barbarita, que revisaría los correos, comentaron…:



-“¡Óyeme! debes tener muchos mensajes de tus lectores”.



-“Vas a tener que leer varios cientos de correos”.



Buenas predicciones, pero no tanto, ya que antes de comenzar a escribir estas líneas estuve contando la correspondencia de ellos, mis lectores, y ayer a medio día ya había mil 317, de cuatro Continentes, Europa, Asia, África y Oceanía.



Mi deseo es contestarle a cada quien, pero todos sabemos que eso es imposible. Les informo que me han entusiasmado hasta hacerme llorar. Ignoraba que tantos me quisieran tanto. Ignoraba que tantos me leyeran con tanto interés. Muchas gracias. Me emociono pleno de gratitud para con ustedes. Los quiero mucho.



Cuando muera, si es que por fin alguna vez muero, me ocuparé de que todos sean muy felices mientras permanezcan en este precioso mundo. Merecen eso y mucho más, según mis cálculos, que generalmente son pitagóricos… ¡Salud, amigos!



Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.



NOTA: Debo permanecer en reposo durante unos días más. Pero volveré, quizá antes de que firmen a Manny Machado y a Bryce Harper.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5