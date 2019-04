Carta de Henry Chadwick para Rob Manfred y Tony Clark

“Los esposos están pagando 10 dólares por cada ración de viagra… Las esposas 100 dólares”… Joey Adams.-









Mapreciados Rob y Tony...: Lamentablemente, no puedo, ni debo, decir que sea agradable escribirles. Por si no lo saben, y no tienen por qué saberlo, fui el primer modificador de las Reglas del Beisbol, por allá por los finales de la primera mitad del siglo XIX.

Pero no tenía sobre mis hombros a ninguna cadena de televisión (ni se pensaba en la televisión, ni existía esa palabra), solo me guíaba, me inspiraba, las necesidades del juego en la acción, para hacerlo más justo, más interesante, más deportivo.

A ustedes dos les ha dado por cambiar e inventar Reglas que les imponen esas empresas, sin importarles, por ejemplo, la eliminación de las emociones de los extrainnings o la interesante estrategia personal de cada mánager en el manejo de su bullpén. Eso jamás lo hubiera agregado yo a las Reglas, como tampoco habría impuesto el robot que para Uds. han inventado a fin de que trabaje en vez de los umpires.

Me hubiera gustado ver a Earl Weaver, Lou Piniella o Billy Martin reclamándole al tal robot, aún cuando creo que ellos, conocedores de quienes son los culpables, los habrían enfrentado a Uds. dos.

La diferencia entre lo que yo hacía y lo que Uds. pretenden es muy grande. Yo me preocupaba por el beisbol, porque siempre lo creí un juego extraordinario y digno de mejorarse días tras día. Uds. tratan de mantener sus cargos, sus puestos de trabajo, porque les pagan un millón de dólares anuales a cada uno, y eso nadie más se los va a pagar.

Entonces, por un lado los intereses millonarios de Uds. y por el otro los intereses multimillonarios de las televisoras, aplastan a nuestro deporte. Pero tú Rob, no tienes por qué amar al beisbol, solo eres abogado. Y Tony, ex pelotero sin pena ni gloria.

Deseo que algún Ángel los ilumine a ver si se salva el beisbol de tantas barbaridades contra él. Más que el tiempo de los juegos, bajará la venta de boletos y la sintonía televisada.

Un abrazo para cada uno… Henry.

RETAZOS.- ** De lograr Rod, Tony y las televisoras lo que pretenden con el beisbol, esta columna cambiará de nombre por “Juan Vené en el Balón”; y me haré fanático del Real Madrid… ** Henry Chadwick fue bautizado como “El Padre del Beisbol” por un presidente de Estados Unidos. Y él solo susurro…: “El beisbol no tiene padre”… ** Chadwick había nacido en Inglaterra, pero muy niño vino a vivir en Brooklyn con sus padres emigrantes. Se hizo periodista y le encantaba el cricket, pero cuando vio un juego de beisbol en el Elysian Field de New Jersey, quedó enamorado, y se dedicó a mejorarlo hasta su muerte, ocurrida porque con un fuerte resfríado, fue a ver una inauguración en Polo Grounds…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5