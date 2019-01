La dimensión de la guerra ‘huachicolera’

Pasan los días y sigo estupefacto: cuando observo la terrible polarización que padece México, sobre todo en las redes sociales, tengo la impresión de que hemos perdido la dimensión de las cosas, la magnitud de lo que sucede. Parece que no entendemos…



Imagine usted que estamos en Texas. En el condado de Rusk, donde habitan 55 mil habitantes. Aquí 15 por ciento de la gente vive por debajo la línea de la pobreza. Dos de cada diez de los que subsisten en esa condición son menores de 18 años.



Ahora imagine que el viernes antepasado alguien (probablemente un grupo criminal dedicado al robo de combustible) hubiera perforado un ducto conectado al almacén de un pozo petrolero. Imagine que eso hubiera provocado una fuga de gasolina, un considerable derrame. Imagine que cientos de habitantes (jóvenes, mujeres, hombres) se hubieran desplazado al sitio para recoger (robar) el combustible con tambos y todo tipo de cubetas y bidones que trepaban en sus pick ups.



Imagine que al lugar hubieran llegado decenas de federales y militares y que no hubieran podido evitar el saqueo y evacuar el sitio porque la muchedumbre los rebasaba en número y actitud rijosa. Imagine que la empresa petrolera responsable del ducto no lo hubiera cerrado ni hubiera controlado la fuga durante cuatro horas. Imagine que en el sitio se hubiera producido una explosión y que hasta este momento ya hubiera 114 muertos, una veintena de desaparecidos, y decenas de heridos trasladados a un hospital especializado de Galveston que, por el grado de las quemaduras internas y externas, difícilmente sobrevivirán.



En un caso así ya habría pesquisas del FBI y otras agencias para deslindar responsabilidades. Ahora imagine que el martes pasado, cuatro días después de la tragedia, el presidente Donald Trump, durante una conferencia de prensa, informara esto:



“Ayer atacaron la mayoría de los ductos que corren por el país. Fue terrible. Los pincharon. Los sacaron de operación”.



Imagine el terror en Estados Unidos. La conmoción en los medios, sobre todo en la tele. Por si fuera poco, imagine que Trump agregara esto:



“El ducto de Texas-Nueva Jersey fue atacado cuatro veces en un día. Fue dramático”.



Los medios estarían hablando de actos no solo criminales, sino terroristas. Las cadenas de televisión no pararían de analizar los “atentados” y la actitud del condado texano para participar en el robo de combustible y arriesgar sus vidas de esa forma. Exigirían cuentas y el Congreso también. Las bolsas caerían. El pánico se desataría.



Bueno, pues eso es justo lo que informó el Presidente de México el martes pasado: en un día —dijo Andrés Manuel López Obrador— atacaron casi todos los ductos del país y los sacaron de operación. Cuatro veces el de Salamanca-Guadalajara.



Así están actuando los criminales, los huachicoleros, nuestros terroristas. Así las cosas.



De ese tamaño es la guerra huachicolera en que ya estamos. Dios…

