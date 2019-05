¡Urge recobrar la confianza!

Parezco disco rayado, no suelto o dejo ir el tema del NAIM y es que más allá de la cancelación, el dinero que se tiró a la basura, así como el alto costo de pagarle a los tenedores de los bonos, el daño más profundo no fue económico sino a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros que interpretaron esta acción como arbitraria, misma que indica que si hay la voluntad de cancelar algo tan importante y trascendental, cualquier otra cosa puede ser cancelada sin razón y sin miramiento alguno.

Los inversionistas buscan oportunidad para hacer negocio en un marco de certidumbre y seguridad; parece que actualmente en México no hay certeza, estado de derecho y mucho menos el apoyo del gobierno federal, que continúa atacando y polarizando al empresariado mexicano. Parece un absurdo y hasta burla, cuando alguna correduría extranjera se atrevió a pronosticar 1 por ciento de crecimiento económico para este año, y con la sorpresa que actualmente la mayoría de los encuestados ya pronostica rangos de 1.2 a 1.6 por ciento.

Este 2019 no ha sido fácil, las reducciones de crecimiento económico no han afectado solo a México, hoy la guerra comercial de EU contra China amenaza con traer consecuencias adversas aún más graves al crecimiento global, pero por si esto fuera poco, gastamos dinero trayendo a un ex secretario de Economía de Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner, ¡como si algo tuviéramos que aprender del gran caos que organizaron! Debemos solicitar a nuestras autoridades que dejen de polarizar y busquen formas de trabajar en conjunto, opciones donde la iniciativa privada ayude a poner dinero donde el gobierno no puede o no tiene.

Urge que se creen sistemas de incentivos para atraer inversión de largo plazo y no financiera como se ha venido haciendo, al pagar una tasa muy alta de interés; urge estado de derecho, ya que la situación de inseguridad es cada vez peor, y a quienes más afecta es a aquellos que crean empleos, pagan impuestos e invierten en el país. Al final de cuentas este gobierno tiene que reconocer que no puede sostener este bajísimo ritmo de crecimiento por más tiempo, porque eventualmente tampoco habrá dinero para los programas sociales y asistencialistas; México tiene una posición geográfica privilegiada, hacemos frontera con la economía más poderosa del mundo y la buena noticia es que ese país sigue creciendo de manera muy importante, no aprovechar estas condiciones del vecino y la suerte de la facilidad del intercambio comercial, se reduce a buscar reformas estructurales que promuevan el crecimiento interno, y de esas, hoy no identifico una.

También debemos poner mucha atención en la situación vulnerable de Pemex, porque hasta ahora se han tenido oídos sordos a las recomendaciones de los mercados y las calificadoras, nada de lo que se ha propuesto —incluida la refinería— ayuda a mejorar las perspectivas tan delicadas que se tiene de la paraestatal; además, el aligerarle la carga fiscal, aunque puede beneficiar temporalmente su situación, corre el riesgo de contaminar la perspectiva del gobierno federal. En pocas palabras, por salvar a Pemex hoy el gobierno es también más vulnerable a una baja en la calificación.

