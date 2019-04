Complicado camino tiene Santos. Momento difícil porque la posible calificación se ha esfumado.

En términos prácticos es conveniente detenernos, hacer una profunda reflexión, empezar a planear el siguiente torneo sin descuidar el trámite rigorista que implica enfrentar a Tigres en la semifinal de la geografía. Aquí está la nueva tarea, la de este momento, la de estos diez siguientes días.

Saber comprender es la exigencia que todos debemos tener.

Si la “gente ardida y molesta” desea nuevo entrenador, que le den gusto hasta terminado todo. Haya sido como haya sido.

La rica historia del Club Santos le solicita a la institución, a jugadores actuales, al cuerpo técnico, a la afición y a la prensa, lo siguiente: Madurez, comprensión, paciencia, pausa, reflexión, inteligencia, cordura, mesura, cordialidad, empatía, entendimiento, suma, multiplicación, aportación, silencio, meditación, sintonía, equidad, prudencia, apoyo, calma, renovación, frescura, aprendizaje, entrega, entusiasmo, buena voluntad…

Se convoca a la sinergia para no maltratar ningún logro del pasado.

No debemos olvidar los grandes éxitos que se han tenido.

¿Quién ha sido el Técnico más carismático, de más sinergia con la afición? Usted ponga el nombre que mejor le parezca. La misma pregunta cabe pensando en un jugador.

Lo que se desea externar es que todos (dueños, directivos, entrenadores, jugadores) han dejado profunda huella en el Club Santos, y no se debe permitir que un mal torneo nos divida o nos convierta en enemigos. No dividamos al Club Santos; no maltratemos sus grandes éxitos, no ignoremos los gozos que ha provocado.

Es suficiente con tener los tragos amargos del presente. No se necesitan pleitos, reproches, divisionismo o confrontaciones. La intención es reacomodar ideas, ubicar decisiones, volver a creer y ejecutar buscando la optimización.

Estos siguientes diez días son de profunda exigencia para todos. Se debe intentar llegar a la final, superando a Tigres, con lo que hay, con buena voluntad y alta calidad de vida.