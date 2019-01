Escribir ficción, un tema recurrente

Estoy trabajando ahora pacientemente una zaga de cortas novelas, muy cortas como los cuentos largos, sobre el mismo tema que me ha apasionado desde que comencé a narrar una que otra fallida historia y que tiene que ver con la oscuridad del alma, las grandes malas pasiones y los desórdenes psicológicos y genéticos. No lo digo, no lo hablo: observo y dibujo a mis propios personajes habitantes de los submundos.



Soy lento como las tortugas: escribo y eliminó, vuelvo a hacerlo y regreso a la corrección. Me levanto apenas clarea el día y si veo la nieve encima de los toldos qué mejor. No sé porque el invierno me facilita la encomienda. Raymond Carver decía lo mismo: corregía en excesos interminables y qué mejor entre la nieve y la neblina.



Aparte de los talleres que tomé, me he basado en los consejos que han dejado por escrito muchos autores. Alguna vez me dijo Guillermo Samperio (y lo escribió en “Después apareció una nave”) que no había un solo método o regla para escribir un cuento. Lo mejor es aprender de los clásicos.



Stephen King recomienda que uno mismo, ya en la noche para vencer el insomnio, se cuente historias como si estuviera hablando con un interlocutor. No me sirvió el consejo, o me funcionó a medias. Perdón por el largo desvío: he tomado la decisión de reescribir cada día un par de lo que llamábamos cuartillas, de preferencia antes de tomarme la medicina prescrita para evitar los tumbos cardiacos que sin esperarlos me llegan de cuando en cuando.



Remito a mis jóvenes lectores a lo que es una cuartilla ya que hoy todo se mide en caracteres: hoja tamaño carta, medida de la línea 64 golpes tomando en cuenta los espacios blancos y 29 renglones.



No más. Un buen ejercicio mental aunque pocos lo crean o lo hayan experimentado: escribir en una máquina manual como las Olympia logra que las ideas fluyan de otra manera por el simple hecho de que la idea es más clara, preconcebida. Conocí casi todas las formas de hacerlo, desde la pluma fuente y el cuaderno hasta los sofisticados programas de los ordenadores. Tómese en cuenta: hay que conseguir una Olympia y escribir esas dos cuartillas reglamentarias porque al transcribir en el editor de la computadora se va corriendo y puede ser que la historia retome otro camino, quizá el que impone el argumento y no el autor. ¿A eso se refería Julio Cortázar cuando explicaba porque el cuentista nunca sabe cómo terminará un cuento? Es probable.



Total que en eso estoy.



No son consejos para nadie lo que aquí escribo, es sólo mi humilde experiencia cuando me planto ante la Olympia que me ha acompañado doscientos años.



Lo remarco como estudioso de la psicología clínica: el proceso de las ideas es completamente distinto. Entiendo que hay jóvenes, los nacidos a partir de la mitad de los ochenta que no conocieron una máquina portátil. Está bien, así los marcó el avance tecnológico.



Seguiré pensando en el sistema que está surtiendo su eficacia, de eso estoy más que convencido. Esperemos pues el tiempo prudente.

